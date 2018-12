Trump le respondió a todos. “Para aquellos pocos senadores que piensan que no me gusta o no aprecio ser aliado de otros países, están muy equivocados. Lo que si no me gusta, sin embargo, es cuando muchos de esos países se aprovechas de su amistad con estados Unidos tanto en lo militar como en el mercado”, sentenció el presidente aduciendo esta cómo la razón para acelerar la partida del secretario de defensa Jim Mattis de la Casa Blanca. “El general no veía esto como un problema y yo sí, pero esto ha sido arreglado”, concluyó el presidente, que aprovechó su impulso desaforado por llenar Twitter de sus ideas para relanzar su viejo slogan: “América es de nuevo respetada”.