¿Tiene Brett Kavanaugh el 'temperamento judicial' necesario para unirse a la Corte Suprema?

La Constitución de Estados Unidos no dice cuáles son las características que debe tener una persona para aspirar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

No establece ninguna condición de edad, al contrario que para presidente o miembros del Congreso (ciudadanos mayores de 35 años para el mandatario, 30 para senador y 25 para representante). Tampoco pide que sea estadounidense por nacimiento o una profesión específica.

Y que además posean, lo que la Asociación de Abogados de EEUU define como “temperamento judicial” : la actitud general de un juez ante la ley, los litigantes y otros jueces de mostrar “compasión, ser decisivo, de mente abierta, sensible, cortés, paciente, libre de prejuicios y comprometido con una justicia igualitaria”.

Eso es justamente lo que habría demostrado no tener Brett Kavanaugh, de acuerdo con una carta publicada en The New York Times que hasta la tarde del jueves habían firmado más de 1,700 profesores de leyes, a ser presentada al Comité de Judicial que analizó al nominado por el presidente Donald Trump.