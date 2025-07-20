Trump reconfiguró la Corte Suprema, que ahora lo ayuda a reformar el gobierno con pedidos de emergencia

A seis meses de iniciado su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha conseguido casi todo lo que quería de la Corte Suprema que él mismo remodeló durante su primer gobierno entre 2017 y 2021.

Los jueces, tres de los cuales fueron nombrados por Trump, han despejado, por ahora, el camino para despojar de protecciones legales a más de un millón de inmigrantes, despedir a miles de empleados federales, expulsar a miembros transgénero del Ejército, destituir a los jefes de agencias gubernamentales independientes y más.

Las victorias legales son dignas de mención por sí mismas, pero la forma en que el presidente las está logrando es notable. Los abogados de la administración han recurrido a pedidos de emergencia dentro de lo que se conoce como el 'shadow docket' en inglés, para acelerar los casos en este expediente que a menudo se dan sin una explicación profunda. Univision Noticias se adentró en ello en este reporte especial.

El uso que hace Trump del llamado 'expediente en la sombra' refleja su agresivo enfoque para gobernar en su segundo mandato, con menos voces que puedan frenarle dentro de su equipo y del Partido Republicano. El mandatario buscar cualquier recurso posible para avanzar su agenda, sin tener en muchas ocasiones en cuenta las prácticas del pasado o la tradición.

El resultado es una serie de luces verdes para proseguir por parte del más alto tribunal de la nación, sin ninguna claridad sobre cómo debe interpretarse la ley en el futuro. El último ejemplo se produjo la semana pasada cuando el tribunal permitió a la administración de Trump seguir adelante con una promesa clave de campaña para desmantelar el Departamento de Educación y despedir a casi 1,400 trabajadores.

Una mayoría judicial que no explica a fondo sus decisiones en el 'expediente en la sombra'

En ese caso en particular, los seis jueces conservadores no justificaron su decisión, pero la magistrada Sonia Sotomayor emitió un voto en contra en nombre de las tres juezas liberales del tribunal. "Cuando el Ejecutivo anuncia públicamente su intención de violar la ley, y luego ejecuta esa promesa, es deber del Poder Judicial controlar esa ilegalidad, no acelerarla", escribió Sotomayor.

En un caso anterior que permitía el envío de inmigrantes a países distintos al suyo sin apenas posibilidad de oponerse, Sotomayor se quejó de que "la administración tiene al Tribunal Supremo en un llamado de respuesta rápida".

David Warrington, el principal abogado de la Casa Blanca y exabogado personal de Trump, dijo que el equipo del presidente trabaja "todo el día para avanzar en su agenda".

Altos funcionarios de la administración que declinaron ser identificados mientras discutían la estrategia legal dijeron que la Casa Blanca está confiando en el 'expediente de emergencia' porque los opositores políticos han buscado agresivamente órdenes de restricción temporal de jueces de menor rango para detener las propuestas.

Skye Perryman, que dirige la organización sin ánimo de lucro Democracy Forward que ha demandado repetidamente a la administración, dijo que las apelaciones de emergencia se han perseguido "prematura e inapropiadamente". "Existe la preocupación de que la Corte Suprema no esté frenando el acaparamiento de poder por parte de la administración de la forma en que el pueblo estadounidense espera que lo haga y como exige la Constitución", afirmó.

Trump recurre cada vez más a la Corte Suprema en busca de luz verde a sus políticas

Casi desde que Trump asumió el cargo, el 'docket' de emergencia del tribunal ha recibido frecuentes pedidos del gobierno. En un momento determinado se llegó a pedir a los jueces que se pronunciaran casi una vez a la semana, en medio de los esfuerzos por revertir órdenes de los tribunales inferiores que ralentizaban su ambiciosa agenda conservadora.

Los funcionarios de la administración han criticado duramente a los jueces de tribunales inferiores que, consideran, se interponen en el camino de Trump. Uno de los principales asesores políticos de Trump, Stephen Miller, ha hablado de "tiranía judicial". El propio Trump pidió la destitución del juez federal James Boasberg, lo que provocó una inusual reprimenda del juez presidente de la Corte Suprema, John Roberts.

Boasberg ha determinado que los miembros de la administración pueden ser responsables de desacato por ignorar su orden de regresar a suelo estadounidense los aviones con inmigrantes expulsados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. El gobierno se resistió inicialmente a las órdenes judiciales de "facilitar" el regreso de Kilmar Ábrego García, un inmigrante expulsado por un supuesto "error" a El Salvador.

Sin embargo, según los críticos, el Tribunal Supremo no se ha mostrado especialmente escéptico con las acciones del gobierno.

"Los jueces de distrito han reconocido que esto no es normal. Lo que la administración está tratando de hacer no es normal y hay que detenerlo", afirmó Pamela Karlan, profesora de Derecho de la Universidad de Stanford, en el podcast Original Jurisdiction. "El Tribunal Supremo está actuando como si tuviera que mantener la pólvora seca, y no tengo claro para qué".

Todavía no se han dictado sentencias definitivas

La Corte Suprema no ha dictado sentencias definitivas en ninguno de los casos, que continúan en tribunales inferiores. Es posible, aunque no probable, que el tribunal finalmente admita a trámite los recursos de apelación en algunos de estos casos y dicte sentencias definitivas. Pero, para entonces, incluso si el tribunal considera que una política es ilegal, puede que sea demasiado tarde, afirmó Alicia Bannon, directora del Programa Judicial del Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

"En muchos de estos casos, no se puede volver atrás", afirmó Bannon. Se refirió, por ejemplo, a la orden del Departamento de Educación. "Una vez que se han llevado a cabo esos despidos, una vez que ese departamento ha sido efectivamente destruido, no se puede simplemente pulsar un botón y volver al statu quo", explicó.

Los jueces liberales también han señalado lo que consideran el daño que sus colegas están causando a los jueces de los tribunales inferiores.

"Quizás la degradación de nuestro régimen de Estado de derecho se produciría de todos modos. Pero la complicidad de este tribunal en la creación de una cultura de desprecio hacia las cortes inferiores, sus fallos y la ley (tal y como ellos la interpretan) acelerará sin duda la caída de nuestras instituciones gubernamentales, lo que provocará nuestra desaparición colectiva", escribió la jueza Ketanji Brown Jackson el mes pasado en su voto disidente en una decisión que limitaba la autoridad de los jueces para dictar medidas cautelares a nivel nacional (los injunctions universales).

La decisión de limitar las órdenes judiciales a nivel nacional se produjo precisamente en un pedido de emergencia por parte del gobierno contra las órdenes que bloqueaban el intento de Trump de denegar la ciudadanía a los hijos de padres que se encuentran en Estados Unidos de forma ilegal o temporal. Pero la opinión en nombre de la mayoría de la jueza Amy Coney Barrett no abordó si el decreto de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento viola la Constitución.

