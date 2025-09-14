¿Azúcar de caña en la Coca Cola? ¿El Departamento de Guerra? En qué han quedado promesas polémicas de Trump

Video Trump renombrará este viernes el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra

Dado lo mucho que el presidente Donald Trump habla en público, a veces puede resultar difícil darle seguimiento a todas las promesas que hace, incluso a las más extravagantes.

Sin embargo, una vez las lanza, el presidente consigue la forma de dar la impresión de que algunas de ellas se están materializando, así sea porque simplemente las repite una y otra vez.

PUBLICIDAD

Estas son algunas de sus propuestas más audaces... y cómo avanzan:

El regreso del Departamento de Guerra

ESTATUS: Promesa cumplida, pero pendiente de su aprobación en el Congreso.

TRASFONDO: Trump dedicó semanas a promover el cambio de nombre del Departamento de Defensa, afirmando que, cuando Estados Unidos tenía un Departamento de Guerra, "simplemente sonaba mejor".

El Departamento de Guerra fue creado por George Washington en 1789, pero fue abolido como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 1947, que creó en su lugar el Establecimiento Militar Nacional.

Dos años después, el Congreso modificó la ley y cambió el nombre a Departamento de Defensa. Recientemente, Trump intentó cambiar el nombre él mismo mediante una orden ejecutiva. Sin embargo, los legisladores aún tendrán que aprobar que esto se haga permanente y oficial.

El Kennedy Center de Washington será el Trump Kennedy Center

ESTATUS: Pendiente de ejecución.

TRASFONDO: Trump publicó en agosto sobre una lista de personas a las que ayudó a elegir para los premios anuales del centro: "GRANDES nominados para los PREMIOS TRUMP/KENNEDY CENTER, vaya, quiero decir, KENNEDY CENTER".

Posteriormente, durante un evento en la Oficina Oval, dijo: "Algunos lo llaman el Trump Kennedy Center, pero aún no estamos preparados para hacerlo. Quizás en una semana más o menos". Una iniciativa del Congreso, respaldada por el Partido Republicano, cambiaría el nombre del centro en honor a Trump y su ópera en honor a la primera dama, Melania Trump.

Pero un cambio de nombre completo podría ser más probable que simplemente añadir el nombre de Trump al edificio existente junto al Kennedy.

PUBLICIDAD

La ley de 1964 que renombró el Centro Cultural Nacional en Washington en honor a John F. Kennedy declaró que, después del 2 de diciembre de 1983, “no se designarán ni instalarán más monumentos ni placas conmemorativas”, lo que aparentemente impediría simplemente colocar 'Trump' junto al homónimo existente en los espacios públicos del centro.

Su defensa del horario de verano, tras oponerse a él

ESTATUS: No ha sido mencionado recientemente.

TRASFONDO: Trump ha sido ambivalente respecto a este asunto. Publicó antes de retomar la Casa Blanca que el Partido Republicano trabajaría para eliminar el horario de verano. En marzo declaró que atrasar y adelantar los relojes era un asunto 50/50 y, por lo tanto, demasiado difícil para que él pudiera tomar una postura firme.

Al mes siguiente publicó en línea que apoyaba hacer permanente la aplicación del horario de verano. El Senado aprobó una medida para lograr precisamente eso en 2022, pero la misma se estancó en la Cámara de Representantes. Se ha presentado legislación para reactivar esa iniciativa, pero no ha avanzado.

Azúcar de caña en la Coca-Cola estadounidense

ESTATUS: Supuestamente se cumplirá próximamente.

TRASFONDO: Trump es famoso por ser fanático de la Coca-Cola Light. Eso hizo que su anuncio repentino en julio de que Coca-Cola había acordado utilizar azúcar de caña en su producto estrella en Estados Unidos fuera más sorprendente. La compañía lo confirmó, pero aclaró que sería un nuevo producto en la línea actual de la compañía, no un cambio que abarcaría todos los productos Coca-Cola en el país.

Aun así, el cambio prometido es notable dado que la Coca-Cola estadounidense se había endulzado con jarabe de maíz de alta fructosa desde la década de 1980, mientras que la Coca-Cola de México y otros países seguía utilizando azúcar de caña. "Esta será una muy buena decisión", dijo Trump. "Ya verán. ¡Es simplemente mejor!".

PUBLICIDAD

La eliminación del impuesto federal sobre la renta

ESTATUS: No ha sido mencionado recientemente.

TRASFONDO: Mientras amenazaba con imponer aranceles elevados a los socios comerciales de Estados Unidos en todo el mundo, Trump dijo en abril que esos aranceles "serán suficientes para reducir todos los impuestos sobre la renta".

Desde entonces, el presidente logró la aprobación de un enorme paquete que hizo permanentes los recortes tributarios de su primer gobierno. Pero estuvo muy lejos de eliminar por completo los impuestos federales sobre la renta.

Eso no ha impedido que Trump siga afirmando que el país era el más rico cuando el gobierno dependía en gran medida de los aranceles para obtener ingresos y no existía el impuesto federal sobre la renta. Aunque no ha afirmado recientemente que busque replicar semejante modelo.

Eliminación de los impuestos sobre el Seguro Social

ESTATUS: El presidente sigue hablando de ello, pero de forma inexacta a lo que finalmente se aprobó en el Congreso.

TRASFONDO: Trump ha dicho que el paquete fiscal aprobado por el Congreso eliminó los impuestos sobre los beneficios del Seguro Social. Pero no fue así. La ley contiene una deducción fiscal temporal para personas de 65 años o más, que aplica a todos los ingresos, no solo al Seguro Social. Y no todos los beneficiarios del Seguro Social pueden solicitarlo.

De hecho, los republicanos utilizaron un proceso legislativo conocido como conciliación presupuestaria para aprobar la medida sin el umbral de 60 votos normalmente necesario para bloquear una maniobra obstruccionista de los oponentes —y la Ley de Presupuesto del Congreso de 1974 restringe que los proyectos de ley de conciliación presupuestaria hagan cambios importantes al Seguro Social.

PUBLICIDAD

Tarjetas doradas para comprar visas estadounidenses

ESTATUS: En un limbo.

TRASFONDO: Trump ha hablado durante mucho tiempo de ofrecer 'tarjetas doradas' por un costo de 5 millones de dólares para dar a "personas de muy alto nivel". Esas tarjetas proveerían una "ruta hacia la ciudadanía" a extranjeros que buscan vivir y trabajar en Estados Unidos.

En abril, el presidente incluso levantó una tarjeta dorada con su nombre y foto, y dijo que estarían disponibles en "menos de dos semanas, probablemente".

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, posteriormente se jactó de haber vendido personalmente 1,000 de ellas. A pesar de esa publicidad, la administración no ha hecho ningún esfuerzo importante para reformar el Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5, que el Congreso creó en 1990 para ofrecer visas estadounidenses a inversores que gasten alrededor de un millón de dólares en una empresa que emplee al menos a 10 personas.

Lograr que la fertilización in vitro tenga cobertura médica universal

ESTATUS: Se encontró una salida política.

TRASFONDO: Trump prometió durante la campaña para la reelección que garantizaría una cobertura universal para que la fertilización in vitro (FIV) fuese pagada en su totalidad a través de programas del gobierno o de seguros privados.

En febrero, Trump firmó una orden ejecutiva que exigía estudiar maneras de reducir el costo del tratamiento. Sin embargo, la orden no fijó una fecha límite para completar dichas recomendaciones políticas.

Poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania

ESTATUS: No ha sucedido.

PUBLICIDAD

TRASFONDO: Aunque Trump se jactó cuando aún era candidato de que podría terminar la guerra de Rusia en Ucrania en 24 horas, eso no se la logrado.

El presidente socavó los esfuerzos internacionales para aislar a Vladimir Putin ofreciéndole una reunión en Alaska el 15 de agosto, de la que salió sin ningún acuerdo para terminar con los combates. Desde entonces no ha podido negociar una reunión prometida entre el líder ruso y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Mientras tanto, el encuentro cara a cara entre Trump y Putin parece haberle dado a Moscú un respiro, ya que las importantes sanciones económicas que Trump había amenazado contra Rusia no se han materializado. Trump ha seguido diciendo que está frustrado con Putin, insistiendo en que aún podría haber "graves consecuencias" si Rusia no empieza a demostrar que se toma en serio la paz. Pero, hasta ahora, han sido amenazas sin acciones concretas.

Mira también: