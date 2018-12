Se conocen los primeros detalles de cómo serán los funerales de George Bush padre

"Se llevará a cabo una ceremonia de llegada bicameral para el expresidente Bush el lunes 3 de diciembre a las 5:00 pm ET", dice el anuncio.

El público podrá presentar sus respetos al presidente 41 desde las 5:30 pm ET de este lunes 3 de diciembre hasta las 7:30 am ET del miércoles 5 en la Rotonda del Capitolio de Estados Unidos.