¿Es efectivo dar dinero a los ciudadanos?

No obstante, Morduch precisa que el programa de Stockton es de salario garantizado y no de renta básica universal porque no beneficia a todo el mundo, solo a residentes de bajos recursos. " Un salario básico universal es mucho más caro de financiar y un amplio porcentaje del dinero va a personas que no necesitan ese apoyo", subraya.