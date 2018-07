Rita Moreno al frente de un “huracán” para que los puertorriqueños en EEUU salgan a votar

Justo el día en que el presidente Donald Trump llega a Tampa para un evento de su precoz campaña para la reelección, una organización hispana lanzó una campaña con otra personalidad mediática, Rita Moreno, destinada a motivar a que la creciente masa de electores puertorriqueños del centro de Florida salga a votar en las elecciones de mitad de período.

El programa Voto Latino de People for the American Way, una organización con sede en Washington DC, lanzó la campaña ‘Huracán de cambio’ para promover la participación de los puertorriqueños, con el recuerdo de fondo de la respuesta que dio el gobierno republicano a la crisis generada por el huracán María en septiembre de 2017.

Moreno aparece en anuncios de video para televisión y digital en inglés y español recordándole a los electores la importancia de las elecciones de mitad de período, unos comicios que suelen tener baja participación, sobre todo en la comunidad hispana.

“Tenemos que mandar un mensaje a los líderes que merecemos su respeto”, dice en una parte del video Moreno, y en ese momento se muestran las imágenes de Trump lanzando los rollos de toallas de papel a damnificados por el huracán cuando viajó a la isla para supervisar los trabajos de emergencia, dos semanas después del paso de María.

Aquel gesto “displicente”, sumado a varios comentarios criticando la disposición al trabajo de los funcionarios puertorriqueños (como la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz) y advirtiendo que la ayuda federal no podía durar por siempre, indignó a muchos dentro y fuera de la isla.

El eje de Orlando-Tampa es el área de Florida donde se concentran más puertorriqueños, producto de un éxodo agravado por los destrozos que generó María en la ya envejecida infraestructura de la isla y aceleró el deterioro que la economía venía experimentado en la última década.

Aunque hay debate sobre la cifra exacta de cuántos boricuas se establecieron en Florida después del huracán (las cifras oficiales hablan de un flujo de hasta 300,000 personas en las primeras semanas de la tragedia) es un hecho que la población de la zona ha aumentado con la llegada de ciudadanos de la isla.



Los estimados de la Oficina del Censo indicaban que para enero de 2017 vivían en territorio continental de EEUU poco más de 5 millones de puertorriqueños, más que en la isla, donde había 3,5 millones de personas. En este aumento del flujo migratorio, Florida superó a Nueva York como principal polo de atracción para los provenientes de la isla.

La campaña de People for the American Way destaca el tratamiento que el gobierno de Trump ha dado a la crisis posterior al huracán María, que, según muchos, ha sido negligente y hasta racista, y que aseguran que no se habría producido en zonas del territorio continental estadounidense.

“Demasiados en Washington piensan que nuestras necesidades pueden ser ignoradas. Acudir a las urnas es la mejor manera de decirle a nuestros funcionarios elegidos que los puertorriqueños merecen el mismo respeto y trato justo que el resto de los estadounidenses”, expresa Rita Moreno en el comunicado de prensa difundido por Latino Vote para el lanzamiento de la campaña.

“Los puertorriqueños que se han mudado al territorio continental y son residentes pueden registrarse para votar hoy”, indica en el comunicado Lizet Ocampo, directora política de People for the American Way.

“Ellos tienen el poder de hacer un gran impacto en el ciclo electoral 2018. Por eso estamos pidiendo un foco especial en llegar a los puertorriqueños, especialmente en los estados péndulo, para asegurarnos que entienden que pueden enfrentarse al odio y falta de respeto de Donald Trump y sus aliados”, dice Ocampo.

Aunque Trump no goza de buena imagen entre la comunidad (muchos recuerdan aquel gesto de lanzar toallas de papel) el candidato republicano a senador, el actual gobernador de Florida, Rick Scott, es bien visto por los esfuerzos que hizo el estado para asistir a los desplazados puertorriqueños.