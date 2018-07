Denuncian caos en la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico

Diez meses después de que el huracán María destruyera la red eléctrica de Puerto Rico , la agencia local responsable de su reconstrucción está sumida en un caos y más de mil millones de dólares en fondos federales destinados a reforzar esa red no han sido usados, según contratistas y funcionarios estadounidenses que no ven la hora de adelantar las obras antes de la llegada del próximo huracán.

El gobernador Ricardo Rosselló nombró el miércoles a un ex director de la agencia de acueductos y alcantarillados de Puerto Rico. José Ortiz será el quinto director que tiene la AEE desde María , con un sueldo de 250.000 dólares. Comenzará a trabajar el lunes.

"A pesar de los tropiezos del pasado, verán que tenemos la persona indicada en el momento indicado", afirmó Rosselló. Los problemas demoraron el lanzamiento de obras por valor de 1.400 millones de dólares que incluyen el reemplazo de postes de madera decrépitos que podrían derrumbarse con la próxima tormenta, según declaró a la Associated Press el funcionario federal a cargo de la reconstrucción.

"No se ha hecho ningún trabajo permanente", dijo Mike Byrne, administrador adjunto de operaciones de campo de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). "Lo que me preocupa es la siguiente etapa, el trabajo permanente, ir y construir la red que me encargó el Congreso".