Qué tan seguros pueden sentirse los periodistas cuando cubren eventos de campaña de Trump

Pero lo cierto es que esa retórica no es coherente con las palabras que salen de la boca del presidente, quien usualmente ataca directamente a la prensa durante sus eventos públicos y los acusa de publicar noticias falsas, ser deshonestos y enemigos de su gobierno.

Y es que la relación entre Trump -quien es en extremo sensible a la crítica- y los medios de comunicación nunca ha sido buena. Los altercados y problemas con corresponsales en la Casa Blanca son comunes .

Problema de fondo

“El mandatario no ha hecho ni lo más mínimo para hablar en contra del reciente ataque físico al camarógrafo de la BBC. Es él quien debe salir y condenar claramente cualquier hostigamiento y asalto a miembros de la prensa”, agregó.

“La solución comienza con el presidente diciendo: dejen que esta gente haga su trabajo. No tienes que estar de acuerdo con ellos, yo no lo estoy, pero déjenlos hacer su trabajo. Háganlos responsables por lo que reportan, pero este no es el lugar ni la circunstancia para atacarlos. El debe comunicar ese tipo de mensaje al público.