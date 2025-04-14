Hombre acusado de quemar la casa del gobernador Shapiro planificaba golpearlo con un martillo, según documentos

Video Queman la casa del gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro: lo que se sabe

El hombre que las autoridades dicen saltó una valla de seguridad en medio de la noche, eludió la seguridad policial y entró a la residencia del gobernador de Pensilvania para prenderle fuego, planificaba golpear a Josh Shapiro con un martillo, de acuerdo con documentos judiciales revelados este lunes.

El incendio causó un daño significativo y llevó a que Shapiro y su familia fuesen evacuados de la vivienda en plena madrugada. El hombre, quien fue arrestado este domingo, afronta cargos de intento de homicidio, terrorismo, provocar un incendio y agresión agravada, de auerdo con las autoridades.

Esta imagen muestra el daño ocasionado por el incendio en la mansión del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro. Imagen AP



Cody Balmer dijo a las autoridades tras haber sido puesto bajo custodia policial que hubiese golpeado a Shapiro con un pequeño martillo si lo hubiese encontrado dentro de la vivienda, se lee en los documentos.

PUBLICIDAD

Balmer había caminado durante una hora desde su casa hasta la mansión del gobernador y, durante la entrevista con la policía, "Balmer admitió que albergaba odio hacia el gobernador Shapiro", de acuerdo con el documento policial, que no explicó por qué.

Shapiro dijo que su esposa, sus cuatro hijos, otros familiares, sus dos perros y él celebraron una festividad judía en su casa y despertaron con los golpes que policías dieron en la puerta cerca de las 2:00 de la mañana. Evacuaron la casa y los bomberos extinguieron las llamas, agregó la policía. Nadie salió herido.

En una conferencia de prensa durante la tarde frente a la parte de la vivienda que resultó afectada, el coronel de la policía estatal Christopher Paris identificó al hombre bajo custodia como Balmer, de 38 años y residente de Harrisburg.

Las autoridades detallaron que Balmer fue trasladado a la cárcel del condado Dauphin, pero no precisaron si contaba con un abogado. Las llamadas hechas por la agencia AP a posibles familiares suyos no fueron respondidas y una vivienda en la que potencialmente vivió en Harrisburg había sido declarada inhabitable en 2022.

Paris agregó que la investigación sigue su curso y, más allá del dato de que el hombre sentía odio por el gobernador, no reveló un posible motivo para el ataque en específico.

Shapiro, considerado como un potencial contendor en la carrera demócrata por la Casa Blanca en 2028, dijo que él era "indoblegable" y que Balmer no haría que él deje de practicar su fe religiosa. "Cuando estábamos en la cena anoche, contamos la historia de la Pascua judía" y el éxodo de los judíos en busca de libertad, dijo el gobernador. "Me niego a permitir que cualquiera con malas intenciones como (las de Balmer) me frene de hacer el trabajo que amo", agregó.

PUBLICIDAD

Saltó la valla y entró por la fuerza en la residencia del gobernador Shapiro

La policía dijo que el hombre saltó la valla de casi siete pies de altura que rodea la propiedad, eludió a los agentes de seguridad que se percataron de su intrusión y entró por la fuerza a la residencia. Luego le prendió fuego. Usó botellas llenas de gasolina para fabricar un cóctel Molotov, se lee en los documentos.

El teniente coronel George Bivens dijo que Balmer parece haber planificado el ataque al detalle y que estuvo dentro de la vivienda cerca de un minuto antes de huir. Luego fue detenido en el área.

El hombre afrontó en el pasado cargos criminales, incluyendo agresión simple y robo, de acuerdo con los registro criminales.

Shapiro dijo que Balmer provocó el incendio justo en la parte de la casa en la que su familia había celebrado la Pascua judía. "Todavía desconocemos el motivo específico", dijo el gobernador en la conferencia de prensa. "Pero sí sabemos algunas verdades: primero, este tipo de violencia no está bien. Este tipo de violencia se está convirtiendo demasiado común en nuestra sociedad (...) Debe parar. Tenemos que ser mejores que esto", agregó.

Las llamas afectaron considerablemente el interior de la gran habitación donde usualmente se reciben visitas. Se quebraron por completo los vidrios de las ventanas de las alas oeste y sur de la casa, y los ladrillos alrededor de ellas se quemaron. Adentro también se podía observar el daño que dejó el incendio.

Mira también: