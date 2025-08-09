Inestabilidad en el IRS: ¿qué hay detrás del veloz despido por parte de Trump del jefe de la agencia de impuestos?

Video Comerciantes en la frontera denuncian desplome de ventas por miedo a redadas: "La gente tiene miedo"

El presidente Donald Trump removió al excongresista Billy Long como comisionado del Servicio de Impuestos Internos (IRS) a menos de dos meses de su confirmación por el Senado, en lo que es ahora el mandato más corto para un titular confirmado en el cargo, desde que se creó en 1862. Justo antes del despido hubo una pelea interna sobre compartir datos con el Servicio de Inmigración de extranjeros registrados en el IRS, detalló este sábado el diario The Washington Post.

La Casa Blanca no explicó oficialmente las razones de la decisión. Sin embargo, el caso despierta interrogantes no solo por la rapidez del despido, sino también por el perfil del funcionario removido y el contexto de agitación que vive la agencia tributaria más importante del país.

Long anunció en redes sociales que Trump lo había nominado para convertirse en embajador en Islandia. “Es un honor servir a mi amigo, el presidente Trump, y estoy entusiasmado con mi nuevo rol… tiempos emocionantes por delante”, escribió en X el exrepresentante republicano por Missouri.

Su llegada al IRS ya había sorprendido a muchos: no tenía experiencia en administración tributaria, y durante su paso por el Congreso (2011-2023) patrocinó legislación para eliminar por completo la agencia que ahora encabezaba.

Aún así, fue confirmado en junio por 53 votos a favor y 44 en contra, pese a las críticas de los demócratas, que cuestionaban sus antecedentes y sus relaciones con el sector privado.

¿Qué hay detrás del despido del jefe del IRS por parte de Trump?

Horas antes de que el presidente Trump anunciara la destitución del comisionado del Servicio de Impuestos Internos, la agencia tuvo un fuerte choque con la Casa Blanca por el uso de datos fiscales en operativos de inmigración, reveló el diario The Washington Post este sábado.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había enviado al IRS una lista con 40,000 nombres de personas sospechosas de estar en el país ilegalmente, solicitando que se verificaran sus direcciones con información tributaria confidencial, detalló el periódico.

Aunque existía un acuerdo firmado en abril para compartir ciertos datos, los abogados de privacidad del IRS se habían opuesto, y la respuesta de la agencia fue que solo pudo confirmar menos del 3% de los casos, en su mayoría gracias a números de identificación fiscal (ITIN) que usan muchos inmigrantes para pagar impuestos.

La Casa Blanca pidió además información adicional, según el informe, como si algunos de esos contribuyentes habían solicitado el crédito tributario por ingreso del trabajo, pero el IRS se negó por razones de privacidad. Long ya había advertido internamente que no entregaría datos fuera de los límites del acuerdo con DHS.

Aunque no está claro si esta tensión influyó en su despido, el episodio se produjo en el marco de la ofensiva de Trump para endurecer la política migratoria.

El breve paso de Long al mando del IRS

Después de dejar el Congreso para una fallida candidatura al Senado en 2022, Long trabajó con una empresa que distribuía un crédito fiscal para empleados creado durante la pandemia. Ese programa fue clausurado cuando el entonces comisionado Daniel Werfel lo calificó de fraudulento.

Legisladores demócratas pidieron una investigación criminal sobre sus vínculos con otras operaciones similares, alegando que firmas relacionadas con él habrían vendido créditos fiscales falsos a inversionistas.

La remoción de Long ocurre en medio de un periodo de inestabilidad en el IRS, agencia que ha perdido cerca de una cuarta parte de su personal.

Este recorte está ligado al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), un organismo que Trump creó con la misión recortar el gobierno federal y que en solo unos meses redujo la plantilla de 103,000 empleados en enero a 77,000 en mayo de 2025, en gran parte a través de un programa de “renuncias diferidas”.

Las salidas previas en la cúpula del IRS también estuvieron marcadas por controversias: uno de los interinos renunció tras un acuerdo para compartir datos fiscales de inmigrantes con el Departamento de Seguridad Nacional, y otro provocó una pelea política entre el exasesor de Trump Elon Musk y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien ahora queda como comisionado interino.

En sus primeras comunicaciones internas, Long había prometido iniciar un cambio cultural dentro de la agencia en sus primeros 90 días. No llegó a cumplir ni un tercio de ese plazo. Su destitución, sumada al clima de tensión y recortes, refuerza la percepción de que el IRS atraviesa un momento de reestructuración profunda bajo la administración Trump, donde las motivaciones políticas y las batallas internas podrían pesar tanto como las razones de eficiencia oficial.