Putin está dispuesto a ir a Washington, pero antes habrá que "lidiar con los resultados" de la reunión en Helsinki

Antonov dijo no haber visto personalmente la invitación de Trump, pero que Rusia “siempre estuvo abierta a esas propuestas. Estamos listos para discutir el tema”.

Trump tuiteó que los dos líderes hablaron sobre Ucrania, pero no hizo mención de un referendo ni reveló detalles específicos al respecto. Estados Unidos y Rusia han estado en lados opuestos del conflicto en Ucrania, que se desencadenó después de un levantamiento popular en contra de un mandatario pro-ruso y la anexión rusa de Crimea en 2014.

También reiteró que no hubo participación de Rusia en el envenenamiento del ex espía ruso Sergei Skripal en Gran Bretaña.

"No hubo acuerdos secretos" , añadió el diplomático. "Hubo discusiones sobre el tema sirio, sobre Ucrania, se dieron órdenes concretas a los expertos para trabajar en esta área."

La noticia sobre la invitación de Washington a Putin se conoce apenas cuatro días después de la cumbre que ambos mandatarios sostuvieron en Helsinki, Finlandia, evento tras el que Trump quedó envuelto en controversias, en buena parte, porque no condenó al mandatario ruso por la injerencia en las elecciones presidenciales de 2016 en EEUU.

"No veo ninguna razón por la que Rusia hubiese intervenido en las elecciones. No hubo colusión, todo el mundo lo sabe. (...) El presidente Putin fue extremadamente firme y convincente en su negativa hoy", dijo Trump este lunes .

El miércoles, otra vez Trump generó un escándalo cuando respondió "no" a la pregunta de un periodista sobre si Rusia todavía estaba apuntando ataques cibernéticos contra EEUU en año de elecciones de medio término. De nuevo, los servicios de inteligencia estadounidenses han advertido que Rusia siue buscando influenciar el sistema democrático estadounidense. Pero Sanders horas después dijo que estaba respondiendo "no" a cualquier pregunta, y no a la pregunta en sí.