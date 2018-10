"¿Estás buscando crear ruido en cualquier lugar de Estados Unidos?", dice en su sitio web la empresa Crowds on Demand, con sede en Beverly Hills, California, que ofrece a sus clientes "protestas, mitines, flash-mobs (coreografías espontáneas en lugares públicos), eventos con paparazzi" y otras creativas maniobras de relaciones públicas.

Alquilando simpatizantes

Crowds on Demand vende un entusiasmo falso parar tratar de generar reacciones positivas hacia una campaña, un negocio, una persona o una causa. Pero también aplica su fórmula en sentido opuesto.

Aunque la empresa no revela los nombres de quienes la contratan, menciona algunos ejemplos.

Dos clientes de Crowds on Demand han sido expuestos por reportes de financiación electoral. El inversionista de Silicon Valley, Tim Draper, le pagó más de 50,000 dólares para empujar su campaña a favor de que California sea dividida en seis o tres estados, la cual no ha llegado a las boletas electorales.

También la contrató el excongresista Anthony Weiner, quien pagó 15 dólares por hora a los que fueron a eventos de su candidatura para alcalde de Nueva York en 2013, reveló The New York Post.

Son actores profesionales

Esos contingentes generalmente están integrados por actores profesionales para que su entusiasmo parezca auténtico. No solo gritan frases y sostienen pancartas, sino que a veces hablan con la prensa. Para evitar que expongan a sus clientes, estos firman un acuerdo de confidencialidad para no divulgar información.

Entre los servicios destacados en la página de la oficina que promueve el turismo en Los Ángeles, Crowds on Demand ofrece la experiencia de ser una celebridad, con actores que fingen ser empleados, fanáticos y paparazzi en un paseo nocturno, una visita a cualquier tienda o un recorrido por el Paseo de la Fama de Hollywood. Si el cliente paga más, la firma puede recrear una alfombra roja.

Otras empresas similares son Crowds for Rent, que asimismo ofrece gente para fiestas de cumpleaños y despedidas de soltero; y la inglesa Rent a Crowd, que alquila amigos y público "para lo que sea".

¿Campaña de extorsión?

La controversia que rodea a Crowds on Demand ha alcanzado un nuevo cenit, a través de una demanda que alega que encabezó una campaña de extorsión contra el inversionista checo Zdenek Bakala.

Según la queja judicial, Krupa le ha pedido a Bakala que le pague 23 millones de dólares para cancelar la campaña, la cual incluye el sitio web StopBakala.org, que lo acusa de sobornar a funcionarios del gobierno checo para comprar la participación del gobierno en una compañía minera por un bajo precio, no cumplir la promesa de vender apartamentos de su empresa a mineros y de sacar ganancias excesivas a la empresa, la cual se declaró en bancarrota en 2016.

Adam Swart, dueño de Crowds on Demand, no respondió a los mensajes enviados por Univision Noticias pidiendo un comentario sobre esta demanda.

Al diario Los Angeles Times le dijo que no piensa quedarse de brazos cruzados: "No solo me defenderé vigorosamente contra las acusaciones en la queja, sino que también evaluaré presentar mis propias reclamaciones contra el señor Bakala".