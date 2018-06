La nueva crisis migratoria en la frontera, cuyo rostro principal no son “delincuentes, violadores, ni pandilleros”, sino niños separados de sus familias y trasladados a centros de detención, pone a todo el Partido Republicano frente a un escenario político mucho más complicado que en 2016. Uno en que más de 2,300 niños han sido separados de sus padres desde principios de mayo.

Esto se debe a que hay una contradicción ante el hecho de no seguir separando familias, pero continuar deteniendo, ahora juntas. La jurisprudencia vigente prohíbe detener a menores de edad junto a sus padres adultos que enfrentan cargos criminales, como establece la 'tolerancia cero'.

Sin embargo, al final de la reunión, Trump dejó más cabos sueltos que atados y el partido nuevamente no tiene claridad respecto a qué hacer para sobrepasar la crisis creada por Trump y no salir políticamente dañados pese a la cancelación de la política de separación de familias.

Valores familiares

La voz principal en el gobierno a favor de la 'tolerancia cero' es el fiscal general Jeff Sessions , quien incluso justificó la separación de familias de inmigrantes con una cita bíblica. El exsenador tiene el megáfono político más grande de su carrera y al usarlo está forzando a los miembros de su partido a tomar una postura, lo quieran o no.

Valadao y Curbelo no son los únicos en riesgo. El senador por Texas Ted Cruz, quien va por la reelección en uno de los estados más conservadores del país, pero también con un fuerte componente inmigrante y latino, dijo el lunes que impulsaría una iniciativa que disminuya el número de familias divididas, aunque contempla la detención indefinida. Cruz es un halcón en inmigración, opuesto a la amnistía y uno de los principales enemigos de la reforma migratoria que se trató de impulsar en el Senado en 2013.

Otros republicanos que no tienen elecciones este año, como el senador John Kennedy de Louisiana han optado por posicionarse en contra. “Todo es un desastre abrasador”, dijo.

La senadora Susan Collins de Maine quien no estará en las urnas hasta 2020 también calificó la 'tolerancia cero' como “una tragedia”. “Esta situación no ayuda a que el presidente alcance sus metas en inmigración y no ayuda de ninguna forma”, dijo.