Por qué es tan grave que existan tantas dudas sobre la salud del presidente Trump

1- Qué hizo Bornstein

Más tarde, casi dos semanas después de la toma de posesión de Trump en febrero de 2017, el diario The New York Times publicó una entrevista con Bornstein en la que el exdoctor personal reveló que había prescrito a Trump tres medicamentos, uno de ellos era para el crecimiento del cabello.

2- Qué pasó ahora

a- Por un lado , dice que días después de la entrevista de 2017 con The New York Times , tres hombres incluido Keith Schiller (el guardaespaldas de Trump) fueron a su consultorio para llevarse los registros médicos del presidente . Bornstein aseguró que se sintió "violado, asustado y triste" y que lo vivió como un ataque.

b- Por otro lado, Bornstein aseguró que la carta de 2015 fue dictada enteramente por el propio Trump. "Él dictó esa carta completa. No escribí esa carta", dijo a CNN el martes.

3- Qué decía la carta

"He sido el médico personal del Sr. Donald J.Trump desde 1980. Su médico anterior fue mi padre, el Dr. Jacob Bornstein. En los últimos 39 años, me complace informar que el Sr. Trump no ha tenido problemas médicos significativos (...) ha tenido un reciente examen médico completo que mostró solo resultados positivos. En realidad, su presión arterial, 110/65 y los resultados de las pruebas de laboratorio fueron asombrosamente excelentes. En los últimos 12 meses, ha perdido al menos 15 libras, Trump toma 81 mg de aspirina por día (...) Su fuerza física y resistencia son extraordinarias