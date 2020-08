Pelosi interrumpe el receso de la Cámara de Representantes por la crisis entre el Servicio Postal y Trump

Trump admitió un boicot a USPS



El presidente, que ha afirmado falsamente que la votación por correo generalizada conducirá al fraude, sugirió que sin los fondos sería más difícil votar por correo: "Necesitan ese dinero para que la oficina de correos funcione, de modo que pueda tomar todos estos millones y millones de boletas", dijo Trump en una entrevista con Maria Bartiromo de Fox Business": Si no hacemos un trato, eso significa que no reciben el dinero. Eso significa que no pueden tener voto universal por correo. Simplemente no pueden tenerlo. Una especie de locura".