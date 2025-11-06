La demócrata Nancy Pelosi anuncia su retiro tras casi 40 años en el Congreso

Video Los amores y odios de Nancy Pelosi, una institución en la política de EEUU: opinión de Luis Carlos Vélez

La representante demócrata Nancy Pelosi, la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta de la Cámara de Representantes, anunció que no buscará la reelección.

Pelosi, quien ha representado al distrito congresional que abarca a San Francisco, California, durante casi 40 años, anunció su decisión el jueves.

"No buscaré la reelección al Congreso", dijo Pelosi en un mensaje en video dirigido a los votantes.

De esta manera, en enero de 2027 terminará la carrera de una de las mujeres más poderosas de la política estadounidense.

En el primer mandato del presidente Donald Trump, Pelosi, como jefa de la Cámara Baja, fue una de las principales opositoras a las políticas del republicano.