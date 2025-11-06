Cambiar Ciudad
Nancy Pelosi

La demócrata Nancy Pelosi anuncia su retiro tras casi 40 años en el Congreso

La representante por San Francisco hizo el anuncio en un video, marcando el fin de una exitosa carrera política que la llevó a convertirse en la primera mujer en ser presidenta de la Cámara de Representantes.

Univision picture
Por:Univision
Video Los amores y odios de Nancy Pelosi, una institución en la política de EEUU: opinión de Luis Carlos Vélez

La representante demócrata Nancy Pelosi, la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta de la Cámara de Representantes, anunció que no buscará la reelección.

Pelosi, quien ha representado al distrito congresional que abarca a San Francisco, California, durante casi 40 años, anunció su decisión el jueves.

PUBLICIDAD

Más sobre Nancy Pelosi

Nancy Pelosi se sometió a una cirugía de cadera tras sufrir caída durante viaje oficial a Europa
2 mins

Nancy Pelosi se sometió a una cirugía de cadera tras sufrir caída durante viaje oficial a Europa

Política
Nuevos videos muestran la reacción de Nancy Pelosi durante el ataque al Capitolio
1:23

Nuevos videos muestran la reacción de Nancy Pelosi durante el ataque al Capitolio

Política
Condenan a 30 años de prisión a David DePape, el seguidor de Trump que agredió con un martillo al esposo de Nancy Pelosi
4 mins

Condenan a 30 años de prisión a David DePape, el seguidor de Trump que agredió con un martillo al esposo de Nancy Pelosi

Política
Nancy Pelosi buscará la reelección como representante (pese a las críticas por el tema de la edad en el Congreso)
4 mins

Nancy Pelosi buscará la reelección como representante (pese a las críticas por el tema de la edad en el Congreso)

Política
Sentencian a tres años de cárcel a la joven que presumió haber robado la laptop de Nancy Pelosi durante el asalto al Capitolio
5 mins

Sentencian a tres años de cárcel a la joven que presumió haber robado la laptop de Nancy Pelosi durante el asalto al Capitolio

Política
Revelan imágenes del incidente en que Paul Pelosi fue atacado con un martillo
2 mins

Revelan imágenes del incidente en que Paul Pelosi fue atacado con un martillo

Política
Biden firma presupuesto de $1.7 billones para sostener los gastos del gobierno en 2023
2 mins

Biden firma presupuesto de $1.7 billones para sostener los gastos del gobierno en 2023

Política
Cámara Baja aprueba presupuesto de $1.7 billones al filo de plazo clave; solo falta la firma de Biden
3 mins

Cámara Baja aprueba presupuesto de $1.7 billones al filo de plazo clave; solo falta la firma de Biden

Política
Más de 330 invitados, langosta y un brindis por la amistad: mira cómo fue la primera cena de Estado de los Biden
18 fotos

Más de 330 invitados, langosta y un brindis por la amistad: mira cómo fue la primera cena de Estado de los Biden

Política
Hakeem Jeffries reemplaza a Nancy Pelosi y se convierte en el primer negro al frente de los demócratas en la Cámara de Representantes
2 mins

Hakeem Jeffries reemplaza a Nancy Pelosi y se convierte en el primer negro al frente de los demócratas en la Cámara de Representantes

Política

"No buscaré la reelección al Congreso", dijo Pelosi en un mensaje en video dirigido a los votantes.

De esta manera, en enero de 2027 terminará la carrera de una de las mujeres más poderosas de la política estadounidense.

En el primer mandato del presidente Donald Trump, Pelosi, como jefa de la Cámara Baja, fue una de las principales opositoras a las políticas del republicano.

Más información en breve.

Relacionados:
Nancy PelosiCongreso de Estados UnidosCalifornia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX