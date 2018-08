Omarosa no se deja intimidar y desafía a Trump: "No me van a hacer callar"

La 'guerra' abierta entre el presidente Donald Trump y su exasesora Omarosa Manigault Newman no deja de escalar. El martes el mandatario la llamó "perra" y "escoria" a la vez que se anunciaban acciones legales contra ella por revelar grabaciones realizadas en la Casa Blanca.

Pero si la intención desde el gobierno era intimidarla y así frenar las futuras grabaciones que ha prometido seguir sacando, parece que no ha logrado su objetivo. "No me van a callar", indicó en una entrevista con la agencia AP.