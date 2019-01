“Nada será igual”: los empleados federales temen por su futuro pese a la reapertura del gobierno

Cientos de miles de empleados federales volvieron al trabajo este lunes luego de 35 días de incertidumbre debido al cierre de gobierno. Mientras algunos estuvieron trabajando sin sueldo, otros hicieron cambios para sobrevivir. Pero las dudas sobre otro posible cierre aún no los dejan respirar tranquilos.

“No contamos”

“Estoy muy tenso porque no sabía cuándo esto se iba a acabar. Cuando anunciaron que llegaron a un acuerdo uno siente un alivio, pero también hay mucha inseguridad ”, reconoció.

Como muchos otros trabajadores, Rivera priorizó y atrasó los pagos que pudo durante el cierre. Pero ahora que ya regresó a su trabajo, no está tranquilo.

“ Es difícil hacer planes con la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir y que no tenga fin. Una de las cosas más difíciles es no saber cuánto tiempo puede durar. Si, por ejemplo, sabes que es por un mes puedes hacer ciertos planes, buscas empleo por otro lado por 30 días. Pero no se puede con la incertidumbre”, explicó Rivera.