Muere a los 78 años Amalija Knavs, la madre de la ex primera dama Melania Trump

Video Padres de Melania se hacen ciudadanos de EEUU en medio de la polémica sobre cómo consiguieron la green card

Amalija Knavs, madre de la ex primera dama de EEUU Melania Trump, falleció a los 78 años, según anunció su hija el martes por la noche, sin revelar la causa.

“Con profunda tristeza anuncio el fallecimiento de mi amada madre, Amalija”, escribió Melania en la res social X (antes Twitter). “Amalija Knavs fue una mujer fuerte que siempre se comportó con gracia, calidez y dignidad. Estaba enteramente dedicada a su marido, sus hijas, su nieto y su yerno. La extrañaremos sin medida y continuaremos honrando y amando su legado”, agregó.

PUBLICIDAD

En una celebración de Nochevieja en su finca de Mar-a-Lago, Donald Trump había comentado que su suegra estaba “muy enferma” y que su esposa estaba con ella en un hospital de Miami. Dijo que la situación era "difícil, muy difícil".

"¡¡¡Esta es una noche muy triste para toda la familia Trump!!!", escribió el expresidente en su sitio de redes sociales, Truth Social. "La gran y hermosa madre de Melania, Amalija, acaba de viajar a un hermoso lugar en el cielo. ¡Era una mujer increíble y la extrañaremos mucho más allá de las palabras!", escribió Trump.

Amalija Knavs en la Casa Blanca en junio de 2017, mientras su yerno era presidente. Imagen Manuel Balce Ceneta/AP



Durante la presidencia de Trump, la madre de la primera dama vivió en Nueva York junto con su esposo, Viktor Knavs, y también un tiempo en la Casa Blanca. Amalija Knavs estuvo en una ceremonia de 2018 donde la primera dama estrenó su campaña de concientización pública 'Be Best' para ayudar a los niños.

Según un reporte de la cadena ABC, Kavs murió en Florida tras una larga enfermedad. Reportes confirman que la mujer tenía muy buenas relaciones con su yerno y su nieto Barron.

Melania Trump patrocinó la inmigración de sus padres a Estados Unidos y prestaron juramento para convertirse en ciudadanos en un tribunal de la ciudad de Nueva York en 2018, mientras Trump era presidente. Los inmigrantes eslovenos, un antiguo comerciante de automóviles y una trabajadora de una fábrica textil, habían estado viviendo en Estados Unidos como residentes permanentes.

Ante los cuestionamientos, su abogado dijo en ese momento que solicitaron la ciudadanía por su cuenta y no recibieron ningún trato especial.

Los Knavs criaron a Melania, nacida como Melanija, en la ciudad industrial rural de Sevnica mientras Eslovenia estaba bajo el dominio comunista. Melania asistió a la escuela secundaria en la capital de Eslovenia, Ljubljana, y cambió su nombre a Melania Knauss cuando comenzó a modelar. Se instaló en Nueva York en 1996 y conoció a Trump dos años después. Se casaron en 2005.

PUBLICIDAD

Con información de AP.

Mira también: