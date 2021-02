Muere Rush Limbaugh, pionero de la radio conservadora y la promoción de teorías conspirativas

También fue ampliamente criticado por difundir falsedades, como afirmar que Barack Obama no era un presidente legítimo porque no mostró su certificado de nacimiento o que el covid-19 era un resfriado común .

Familia de abogados

Una peculiaridad es que Limbaugh al principio no llevaba muchos invitados al programa. Él siempre fue la atracción principal. En una entrevista con The New York Times explocó: "Quería ser la razón por la que la gente escuchara... así es como te estableces".