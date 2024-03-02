Lo que hay detrás de la renuncia de McConnell al liderazgo republicano en el Senado

El anuncio de la salida de Mitch McConnell del liderazgo de la bancada republicana del Senado sucedió apenas días antes del Supermartes, cuando se espera que el expresidente Donald Trump gane arrolladoramente en las primarias de varios estados.

El ascenso aparentemente imparable de Trump y sus seguidores como la facción y fuerza dominante del Partido Republicano pueden explicar la renuncia de un líder con décadas de experiencia como McConnell. Una 'sorpresiva' salida para muchos, aunque otros señalen que su edad, 82 años, y algunos recientes episodios de salud pudieron haber inclinado su decisión.

Varios reportes señalan que el ala más extrema de los republicanos aliados de Trump quería sacar a McConnell de su puesto. El que Trump esté otra vez perfilándose como el elegido para la nominación republicana ha hecho que el senador de Kentucky se encuentre acorralado frente a una 'creciente' facción que no lo quiere.

McConnell es el líder del Senado con más años de servicio en la historia y logró conservar su poder durante casi dos décadas frente a un Partido Republicano sacudido en los últimos años. Además, es el senador con más años de servicio en Kentucky, tras ganar su séptima elección para un periodo de seis años en 2020.

“Terminaré el trabajo para el cual la gente de Kentucky me contrató, aunque desde un asiento diferente”, dijo desde el pleno del Senado en tono de despedida. Pero si bien deja su puesto como líder, no se cerró ante la posibilidad de buscar otra reelección cuando termine su actual mandato, en 2026. "Todavía tengo suficiente gasolina en el tanque para decepcionar completamente a mis críticos", añadió.

McConnell no se va por un tema de salud

Los asesores del senador dijeron que el anuncio de McConnell no tenía relación con su salud. El octogenario senador sufrió una conmoción cerebral por una caída en 2023. Además, tuvo dos episodios ante las cámaras en los que se quedó paralizado por unos momentos mientras hablaba.

Eso y los cortocircuitos en la relación con Trump, que ha abogado por que salga del liderazgo, ya habían provocado especulaciones sobre un paso al costado de McConnell.

Un reporte de la agencia AP señaló que, en enero, McConnell le dijo a sus asesores que pensaba retirarse y que tenía una prioridad más: avanzar con la ayuda suplementaria para Ucrania.

En un discurso en el pleno, con la voz entrecortada a veces, dijo que trabajó duro para que el Senado aprobara la ayuda asegurando que "el liderazgo global de Estados Unidos es esencial". Sin embargo, la ayuda a Ucrania todavía está bloqueada en la Cámara Baja por el ala aliada de Trump.

El 'embrujo' de Trump se extiende al Senado

El adiós del senador vuelve a poner al Partido Republicano en un escenario enrarecido, en el que la vieja guardia se ve desplazada por aliados de Trump. Algo que ya ha venido sucediendo en la estructura del partido y en la Cámara de Representantes.

El Senado, hasta ahora, había logrado mantenerse fuera de la esfera de Trump, aunque haya senadores que son de su corriente populista. Incluso, la bancada republicana en la Cámara Alta le ha dado la espalda en algunas ocasiones.

Pero la salida de McConnell, para muchos, parece ser parte de la obvia tendencia de un partido que se está plegando a los tintes personalistas de Trump.

Como se apunta en el libro 'Los orígenes de los hombres fuertes electos: cómo los partidos personalistas destruyen la democracia desde dentro', los "peligros que surgen cuando los líderes llegan al poder respaldados por partidos políticos que existen principalmente para promover la agenda personal del líder, en lugar de promover políticas".

"Un indicador clásico de la personalización del partido es la expulsión de personas políticamente experimentadas de la élite del partido, que suelen estar altamente calificadas y son más independientes del líder, y su reemplazo por personas menos experimentadas que son leales al líder", apuntan los expertos.

McConnell, con pocas opciones

Este personalismo de Trump al que está sucumbiendo el Partido Republicano puso a McConnell en una encerrona. Reportes señalan que, desde diciembre de 2020, no hablan entre ellos y, en la campaña presidencial de este año, el senador no ha dado su apoyo al expresidente.

En aquel momento, McConnell como líder de la mayoría republicana del Senado, declaró que Biden había ganado legalmente las elecciones. McConnell luego culpó en un discurso memorable a Trump de ser el responsable del asalto al Capitolio, aunque luego en el juicio político votó por su absolución por tecnicismos legales.

El escenario en el Congreso era pantanoso para McConnell. El año pasado, la Cámara Baja fue escenario de una drámatica salida de Kevin McCarthy como presidente del cuerpo legislativo, una expulsión forzada por el ala radical republicana. Fue sucedido por Mike Johnson, un congresista por Louisiana que asumió el cargo 'atenazado' por esa misma facción del partido.

“Créanme, conozco la política dentro de mi partido en este momento particular”, dijo McConnell a su salida.

Un republicano de largo aliento

Una mayoría de senadores republicanos todavía respalda el liderazgo de McConnell. Y fue él el que aseguró muchos de los logros de Trump en su presidencia. El proyecto de reforma de impuestos en 2017 y la confirmación del Senado de tres jueces elegidos por Trump para la Corte Suprema, hecho que ha inclinando el balance del Máximo Tribunal definitivamente del lado conservador, esperablemente por generaciones.

El senador republicano por Florida, Marco Rubio, dijo que si bien cree que McConnell podría haber ganado otro mandato en su liderazgo, reconoció el cambio político: "Creo que el Partido Republicano está atravesando una transición bastante dramática. Y eso obviamente también se está manifestando en los pasillos del Congreso”.

Del lado de los más alineados con Trump, en cambio, no pueden esperar a que McConnell se aleje. El senador republicano por Missouri, Josh Hawley, dijo que McConnell debería irse ya y no en noviembre como anticipó: "¿Por qué esperar tanto? Necesitamos un nuevo liderazgo, ahora".

¿Quién reemplazará a McConnell? No está claro todavía. El senador de Texas John Cornyn ha informado a sus colegas que tiene la intención de postularse, siendo el primero en anunciarlo. Cornyn cita su experiencia en puestos de liderazgo históricos, pero también trata de diferenciarse de McConnell indicando que cree que "el Senado está roto".

John Thune, republicano de Dakota del Sur, también es un referente partidario y dijo ahora es el momento "de honrar" a McConnell y luego evaluará qué hacer. Podría haber otros rivales, como el senador republicano Rick Scott, de Florida, que había desafiado a McConnell por el puesto. Todo está por verse.

