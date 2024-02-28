Mitch McConnell renunciará al liderazgo republicano en el Senado

Video ¿Por qué Mitch McConnell está teniendo episodios de parálisis? Estas son las posibles causas

El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell renunciará a su cargo de liderazgo el próximo mes de noviembre, según anunció en un discurso en el pleno de la cámara la tarde del miércoles.

"Uno de los talentos más subestimados de la vida es saber cuándo es el momento de pasar al siguiente capítulo de la vida (…) Así que hoy me presento ante ustedes (...) para decirles que este será mi último mandato como líder republicano del Senado", dijo McConnell.



"Mientras pensaba en cuándo daría alguna noticia al Senado, siempre imaginé un momento en el que tuviera total claridad y paz sobre el final de mi trabajo. El momento en el que estoy seguro de haber ayudado a preservar los ideales en los que creo firmemente, llegó hoy".

McConnell, el líder republicano con más años de servicio

McConnell ha sido el líder del Senado con más años de servicio en la historia. Mantuvo su poder frente a dramáticas convulsiones en el Partido Republicano por casi dos décadas.

El renunciante líder republicano cumplirá su mandato, que finaliza en enero de 2027, “aunque desde un asiento diferente en la cámara”, según dirá a sus colegas legisladores.

McConnell llegó al Senado en 1985 y desarrollo una carrera hasta alcanzar los asientos de primera fila reservadas para los dirigentes del partido.

Su decisión marca una importante transición ideológica en curso en el Partido Republicano, desde el estilo de conservadurismo tradicional y fuertes alianzas internacionales de Ronald Reagan, hasta el populismo a menudo aislacionista, del expresidente Donald Trump.

McConnell respaldó la visión de Reagan sobre el papel de Estados Unidos en el mundo y se ha enfrentado a la posición aislacionista de Donald Trump, al punto que promovió un paquete de asistencia exterior que incluya 60 mil millones de dólares para Ucrania.

Los problemas de salud de McConnell

El senador por Kentucky, quien cumplió 82 años la semana pasada, sufrió una conmoción cerebral por una caída el año pasado y luego dos episodios públicos en los que su rostro se congeló brevemente mientras hablaba.

Sin embargo, sus asistentes dijeron que el anuncio de renuncia no tenía relación con su salud.

Paralelamente, McConnell había estado bajo una presión cada vez mayor por parte del ala más extrema del partido, que se ha alineado firmemente con Trump.

Ambos líderes están distanciados desde diciembre de 2020, cuando McConnell se negó a aceptar la mentira de Trump de que la elección del demócrata Joe Biden como presidente fue producto de un fraude.

Pero si bien los críticos de McConnell dentro del partido se habían vuelto más ruidosos, su número no había aumentado apreciablemente, un indicador de la habilidad estratégica y táctica de McConnell y de su capacidad para comprender las necesidades de sus compañeros senadores republicanos

Trump y McConnell, una asociación disuelta

McConnell y Trump habían trabajado juntos durante el primer mandato de Trump, reestructurando la Corte Suprema y el poder judicial federal con una imagen mucho más conservadora, y en materia de legislación fiscal.

La relación terminó cuando Trump se negó a aceptar los resultados del Colegio Electoral que certificaron la victoria de Joe Biden en las elecciones del 2020.

Pero la ruptura se profundizó dramáticamente después del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. McConnell culpó y responsabilizó a Trump y dijo que debería rendir cuentas ante el sistema de justicia penal por sus acciones.