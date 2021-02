La congresista Marjorie Taylor Greene, defensora de teorías conspirativas, expulsada de dos comités de la Cámara de Representantes

Antes de la votación, la congresista se defendió diciendo que había visto “cosas que no le hacían sentido en las noticias” y que comenzó a introducirse a las teorías conspirativas de QAnon, grupo vinculado al asalto al Capitolio en 2017. Dijo que se había “interesado mucho” en las afirmaciones y que sentía que no podía confiar en el Gobierno de Estados Unidos. Antes de ser elegida el pasado otoño, la representante expuso en los últimos tres años sus ideas e incluso el expresidente Donald Trump la calificó como “la nueva estrella” del Partido Republicano.

Incitación a la violencia

“Si no fuera por publicaciones de Facebook a los que reaccioné hace dos años no estaría aquí”, dijo la congresista. Pero Taylor Greene no ofreció disculpa alguna a las víctimas de los atentados que negó que existieron o a los colegas contra quienes apoyó que les asesinaran, entre ellos el expresidente Barack Obama y los exsecretarios de Estado Hillary Clinton y John Kerry.