Los "Solucionadores de Problemas", el grupo que complica el regreso de Nancy Pelosi a la presidencia del Congreso

Se da por descontado que Pelosi logre la mayoría simple de votos necesaria para la nominación. Pero la selección interna nunca ha sido el problema para la veterana congresista de California, sino la posibilidad de que en enero, cuando se instale el nuevo Congreso, no logre el apoyo de toda su bancada a la hora de la elección en el pleno y no logre los 218 votos que necesita para asumir el cargo.

Desde que las elecciones del 6 de noviembre dejaron al Partido Demócrata con una bancada de 233 escaños (posiblemente 234, a la espera de un resultado en el Distrito 21 de California que había sido adjudicado al republicano David Valadao pero cuyo conteo ahora favorece al demócrata TJ Cox por pocos cientos de votos) Pelosi ha visto cómo muchas voces han salido a expresarse en contra de sus planes de repetir como speaker of the house .

Hay un grupo de 9 demócratas, miembros del bipartidista Caucus de los Solucionadores de Problemas (Problems Solver Caucus) que dice que no respaldará a Pelosi en enero si no se compromete a reformar reglamentos internos que, según ellos, faciliten el trabajo parlamentario. Tienen un plan de tres puntos que se llama precisamente “Romper el estancamiento”. Para contar con sus votos Pelosi solo tiene que aceptarlo, aunque eso signifique reducir el poder que ella tendría como presidenta del Congreso.

Quiénes son

Las propuestas

La presidenta o presidente de la Cámara de Representantes tiene la potestad de presentar a consideración del pleno las iniciativas de ley, por lo que tiene el poder de definir qué cosas debaten los congresistas, algo que algunos critican por considerar que le da un poder desproporcionado a la hora de definir la agenda legislativa.

Además, bajo la llamada ‘Regla Hastert’, cuando ejercen la mayoría, los republicanos no consideran propuestas que no cuenten con al menos la mitad de sus representantes, lo que en la práctica significa que iniciativas demócratas con algún respaldo republicano tienen menos posibilidades de llegar a convertirse en leyes. Pueden estar de acuerdo 200 demócratas y 100 republicanos, pero como eso no implica a la “mayoría de la mayoría” la regla informal indica que no sea debatido el tema.