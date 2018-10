Los retos y las dudas de la investigación del FBI de la que depende la nominación de Kavanaugh

Solo una semana tiene el FBI para investigar el pasado del juez Brett Kavanaugh, acusado de agresión sexual, y para ello tendrá que desempolvar hechos que supuestamente ocurrieron cuando apenas era adolescente. Justamente el punto de que las supuestas agresiones ocurrieron cuando era menor de edad, en el caso de la denuncia de la doctora Christine Blasey Ford, abre una nueva ruta que el Buró no había revisado cuando hizo el chequeo de antecedentes al juez cuando asumió otros cargos.

Eso fue lo que explicó un funcionario no identificado al diario The Washington Post, que la indagación consistirá en una revisión adicional del pasado del juez dado que las acusaciones en su contra corresponden a sus años de adolescencia y no constituyen un crimen federal.