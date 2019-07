Los dos 4 de julio: Trump separa a los estadounidenses al politizar la celebración del Día de la Independencia

Por otro lado, sus detractores levantaron una réplica del 'Baby Trump' inflable —que representa a un bebé con los rasgos del presidente en pañales— que se usó por primera vez en Inglaterra para protestar por la visita del mandatario a países europeos y desde entonces se ha visto en diversas manifestaciones anti-Trump en Estados Unidos. Según reportes del diario The Washington Post, también hubo quienes sostuvieron letreros con frases como "no debe haber tanques en las calles, no en nuestro día".