Cómo Trump quiere controlar ahora lo que verás en los museos Smithsonian

Video Guardia Nacional en Washington DC: Este es el momento en el que llegan las primeras tropas

La historia estadounidense tal y como es relatada en los museos del Instituto Smithsoniano será sometida a evaluación del gobierno federal de Donald Trump, informó la Casa Blanca este martes, en una misiva dirigida a las autoridades del instituto.

La carta titulada "Revisión interna de las exposiciones y materiales del Smithsonian", establece que "mientras nos preparamos para el 250 aniversario de la fundación de nuestra nación (...) dirigiremos una revisión interna exhaustiva de determinados museos y exposiciones del Smithsonian".

PUBLICIDAD

Este escrutinio ocurrirá en el marco de una orden ejecutiva de marzo con la que Trump busca imponer su visión de Estados Unidos y eliminar cualquier referencia a raza, sexualidad o minorías.

La Casa Blanca indica que esta revisión de los contenidos de los museos smithsonianos pretende "alinearse con la directiva del presidente de celebrar el excepcionalismo estadounidense, eliminar las narrativas divisorias o partidistas y restablecer la confianza en nuestras instituciones culturales comunes".

Museos y la historia que relatan bajo el escrutinio de la Casa Blanca

La revisión a los museos se enfocará en varias "áreas clave", con el propósito de "centrarse en el americanismo —las personas, los principios y el progreso que definen a nuestra nación".

Se prevé que, inicialmente, los primeros museos sometidos a revisión serán el Museo Nacional de Historia Americana, el de Historia Natural, el de Historia y Cultura Afroamericanas, el el Indígena Americano, el del Aire y del Espacio, el de Arte Americano, la National Portrait Gallery y el Museo y Jardín de Esculturas Hirshhorn.

Las instituciones tendrán que establecer equipos de enlace con los funcionarios de la Casa Blanca, con plazos de 30, 75 y 120 días para entregar la información y documentación solicitada sobre su funcionamiento, para preparar un informe final para principios de 2026.

Dicho reporte "incluirá evaluaciones específicas de los museos, tendencias institucionales y recomendaciones constructivas para la futura estrategia expositiva".

PUBLICIDAD

Este mismo mes, el Museo Nacional de Historia Americana había removido de sus exhibiciones una placa que detallaba los dos juicios políticos a los que fue sometido Donald Trump en 2019 y 2021.

Según el museo, la información no se retiró por presiones de la Casa Blanca, sino porque era temporal y "no cumplía las normas del museo en cuanto a aspecto, ubicación, cronología y presentación general".

La exposición "se actualizará en las próximas semanas para reflejar todos los procesos de destitución de la historia de nuestro país", afirmó el Smithsonian en un comunicado.

Vea también: