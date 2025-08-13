Cómo te afectará la nueva ley de Trump si recibes “food stamps” del programa SNAP

Video Cambios en el programa SNAP: te decimos los nuevos requisitos y quiénes quedarían excluidos

Los cambios introducidos por la "grande y hermosa ley" de Trump en los requisitos para acceder a la ayuda alimentaria del gobierno afectarán a millones de estadounidenses, informó este lunes la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en ingles).

De acuerdo con la CBO, una organización no partidista, alrededor de 2.4 millones de personas no podrán acogerse al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (conocido como SNAP) debido a los nuevos requisitos de trabajo que aplicarán para muchos de los beneficiarios.

Los estadounidenses de bajos recursos podrían ver reducidos sus ingresos debido a nuevas restricciones en la ayuda alimentaria y otros tipos de asistencia incluidos en la ley.

“Las transferencias federales y estatales en especie reducirán los recursos de los hogares en 900,000 millones de dólares netos, principalmente porque el gasto federal en prestaciones proporcionadas a través de Medicaid y SNAP será menor”, dice el reporte.

Te contamos los cambios a los requisitos para obtener “food stamps” implementados tras la aprobación de la ley presupuestaria de Trump.

Cambian las reglas del programa SNAP para adultos con hijos mayores de 14 años

Para obtener los beneficios de SNAP, los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos, incluidos límites de recursos e ingresos que varían dependiendo de cada estado.

También que ciertos adultos sanos trabajen para recibir prestaciones durante más de tres meses, dice el sitio web del programa.

Ahora el proyecto de ley de Trump requiere que los padres de niños dependientes trabajen para recibir los beneficios de cupones de alimentos de los menores.

La ley amplía el requisito a los padres de niños dependientes, exigiendo que los que tengan hijos mayores de 14 años laboren, hagan voluntariado o participen en cursos de formación laboral al menos 80 horas al mes.

Los veteranos ya no están exentos de trabajar si quieren recibir “food stamps”

El reporte destaca que una sección de la ley de Trump elimina las exclusiones de los requisitos de trabajo para los veteranos, las personas sin hogar, y las jóvenes de 18 a 24 años que estaban en casas de acogida cuando cumplieron 18 años.

A partir de 2026, los veteranos tendrán que demostrar que están trabajando, haciendo voluntariado, participando en formación laboral o buscando trabajo durante al menos 80 horas al mes para mantener sus cupones de alimentos más allá de tres meses, a menos que cumplan los requisitos para otra exención, como tener ciertas discapacidades.

La CBO estima 300,000 personas en esos grupos perderán el acceso al programa tras estas modificaciones.

Algunos no ciudadanos perderán los beneficios del SNAP y será más difícil para otros obtenerlos

El reporte alerta que la sección 10108 de la nueva ley de presupuestos limita la elegibilidad para el SNAP a los residentes que tienen “green card”, aunque anuncia que habrá excepciones, aunque no indica cuáles. Tampoco podrán entrar al programa inmigrantes con asilo o 'parole' humanitario.

“Esta sección elimina la elegibilidad SNAP para ciertas personas que están clasificadas como ‘extranjero’ bajo la ley federal, incluyendo aquellos que han calificado para las leyes de asilo y refugio o sobre razones humanitarias urgentes (por ejemplo, un sobreviviente de la violencia doméstica o la trata de personas)”, dice la ley.

La CBO prevé que, como promedio, cada mes, unas 90,000 personas pertenecientes a estos grupos dejarán de tener derecho al SNAP.

La política de Trump permitirá que ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes, con excepciones; extranjeros de origen cubano o haitiano, entre otros, sigan obteniendo los beneficios.

No más ayuda para el pago de energía eléctrica para familias sin miembros ancianos o discapacitados

La sección 10103 de la ley suprime el derecho automático al subsidio de calefacción y aire acondicionado para los hogares que reciben asistencia energética, pero que no tengan un miembro anciano o discapacitado como parte de la familia.

“El valor de ese subsidio se utiliza, junto con otros factores, para determinar el importe de los gastos de vivienda que los hogares pueden deducir de sus ingresos para calcular la prestación del SNAP”, dice el reporte, por lo que ahora recibirían menos ingresos.

La CBO estima que el beneficio mensual del SNAP disminuya en aproximadamente $100 para alrededor del 3% de los hogares, en promedio, en cada año durante el período 2026-2034.

Las reacciones al reporte de la CBO de demócratas y republicanos

El informe de la CBO se publica mientras los legisladores se encuentran en receso fuera de Washington, muchos de ellos llevando sus mensajes sobre el proyecto de ley a los votantes.

Los republicanos impulsaron y defendieron fuertemente la legislación de Trump a través del Congreso en julio.

Mientras que los demócratas se opusieron vehementemente a la legislación, advirtiendo que sus recortes fiscales y prioridades de gasto se producirían a expensas de programas de ayuda gubernamentales vitales y de una deuda nacional cada vez mayor.

“Este es realmente un gran y hermoso proyecto de ley para los multimillonarios, pero para los pobres y la clase trabajadora de este país, en realidad los hará más pobres”, dijo el representante Brendan Boyle, el principal demócrata del Comité Presupuestario de la Cámara de Representantes, en una entrevista con MSNBC este lunes.

Tras la publicación del informe, el representante Jason Smith, presidente republicano del Comité de Medios y Arbitraje de la Cámara de Representantes, manifestó su desacuerdo con la metodología de la CBO, repitiendo las críticas que ya había formulado en el pasado.

"La CBO tiene un historial problemático de obtener sus estimaciones incorrectas y, al igual que los demócratas, está sesgada a favor de más gasto federal y mayores impuestos", dijo Smith en las redes sociales. "No le crean", agregó.

