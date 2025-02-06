Cambiar Ciudad
Panamá tacha de falsedad que hubiera un acuerdo con el Departamento de Estado para eximir de peajes en el Canal a los barcos del gobierno de EEUU

El presidente de Panamá tachó de "falsedad absoluta" lo dicho por el Departamento de Estado sobre un supuesto acuerdo para que los barcos del gobierno de EEUU pasen por el Canal sin pagar peajes.

Trump propone a empleados de la CIA que dejen sus puestos a cambio de una indemnización

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, tachó de falsedad absoluta que el Canal vaya a eximir del pago de peajes a los barcos del gobierno de Estados Unidos, como había anunciado el Departamento de Estado.

"Tengo que rechazar ese comunicado del Departamento de Estado porque está basado sobre una falsedad", afirmó el presidente José Raúl Mulino en rueda de prensa, según AFP.

"Eso es intolerable, simple y sencillamente intolerable. Y hoy Panamá plantea al mundo mi rechazo absoluto a que sigamos explorando las relaciones bilaterales sobre la base de mentiras y falsedades", subrayó.

El mandatario respondió así a la publicación en X del Departamento de Estado anunciado que Panamá había aceptado no cobrar peajes al cruce de barcos del gobierno estadounidense a través del Canal.

Horas antes, la Autoridad del Canal de Panamá había negado en la red social X que hubiera algún ajuste en las tarifas que pagan los barcos del gobierno de Estados Unidos.

Política

La nueva controversia llega en medio de la fuerte crispación causada por las insistentes amenazas de Donald Trump de retomar el control del Canal, sin descartar el uso de la fuerza, y días después de la visita al país centroamericano del secretario de Estado, Marco Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense había dicho que Panamá ofreció varias concesiones en su visita.

Y en su publicación en X, su oficina destacó que la exención de peajes en el Canal de Panamá permitirá a Washington "ahorrar millones de dólares al año".

EEUU no quiere pagar por usar el Canal de Panamá

Rubio transmitió al gobierno panameño que no era justo para Estados Unidos estar en una posición de "defender" la vital vía interoceánica y, además, tener que pagar por su uso.

Desde que ganó las elecciones presidenciales en noviembre, Trump no ha descartado el uso de la fuerza para retomar el control del Canal, por el que pasa el 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos.

Trump y Rubio se han quejado de la "influencia" de China en la ruta marítima, sobre todo que una empresa de Hong Kong opere dos puertos en las entradas del canal, y han advertido que Pekín podría cerrar la vía a Estados Unidos en caso de crisis.

Presidente de Panamá afirma que no habrá negociación con EEUU sobre el canal: "Es imposible"


Panamá niega que China ejerza alguna injerencia en la ruta y ha tomado medidas para responder a las preocupaciones de Estados Unidos.

El presidente José Raúl Mulino, después de su reunión con Rubio, dijo que Panamá no renovará su participación en la iniciativa del Cinturón y la Ruta, el programa de construcción de infraestructura insignia de Pekín.

El país centroamericano se sumó el 17 de noviembre de 2017 a ese programa lanzado cuatro años antes por el gobierno de Xi Jinping, al que se han adherido más de un centenar de países.

Con información de AFP.


