Las cinco claves del interrogatorio a Christine Blasey Ford

Su presentación tuvo varias peculiaridades: los republicanos decidieron no hacer preguntas y delegaron ese trabajo en una fiscal especializada en crímenes sexuales; el perfil de Blasey Ford, una profesora de psicología con vasta experiencia, hizo que fuera una testigo poderosa en muchos aspectos; y, claro, el pulso político entre republicanos y demócratas de una nominación tumultuosa.

Llanto y 100% de seguridad

Pero la conmoción no le quitó firmeza a partes de su testimonio. Fue asertiva cuando le preguntaron si estaba segura de que la persona que la atacó había sido Brett Kavanaugh. "100 por ciento", dijo ella, idea que reforzó en varias partes de su intervención.

Luego, ante las insinuaciones de los últimos días de que ella podría ser un "peón" que está siendo movido por motivaciones política dijo: "No soy el peón de nadie" .

"Soy una persona ferozmente independiente y no soy el peón de nadie. Mi motivación para presentarme fue proporcionar información sobre cómo las acciones del Sr. Kavanaugh han dañado mi vida", dijo.

Experticia de Ford

Si bien antes de la audiencia no había mucha idea de cómo sería su comportamiento, Ford se mostró en apariencia consecuente. Y muchos destacaron que también quedó manifiesta su experticia: ella es profesora universitaria en psicología con vasta experiencia.

"¿Este no podría ser un caso de identidad equivocada?", le preguntó la demócrata Feinstein en terminología asociada a su campo de experticia. "Absolutamente no", responde Ford.

"Recuerdo la risa"

La fiscal que la entrevistó

¿Fue buena estrategia de los republicanos? La corresponsal de The New York Times en la Casa Blanca, Maggie Haberman, una de las periodistas más conectadas al entorno del presidente dijo esto:

El pulso Grassley vs Feinstein

Cuando fue el turno de Feinstein, ella se defendió de las acusaciones y dijo que no difundió la historia de Ford porque ella había solicitado confidencialidad. La demócrata por California trató de darle marco a las acusaciones de Ford dentro del movimiento Me Too.