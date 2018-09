"Estas son calumnias de último minuto": la declaración escrita del juez Kavanaugh ante el Senado

Testimonio escrito del juez Brett M. Kavanaugh

Audiencia de nominación para servir como magistrado de la Corte Suprema de Justicia

Septiembre 27, 2018 (entregado el 26 de septiembre de 2018)

Sr. presidente (senador republicano Chuck Grassley), miembro de más alto rango (senadora demócrata Dianne) Feinstein y miembros del Comité (Judicial): Hace once días, la doctora Ford me acusó públicamente de cometer un error grave hace más de 36 años cuando ambos estábamos en la escuela secundaria. Negué la acusación de manera inmediata, inequívoca y categórica. Al día siguiente, le dije a este Comité que quería testificar tan pronto como fuera posible, bajo juramento, para limpiar mi nombre.

En los últimos días, otras acusaciones falsas y no corroboradas han sido ventiladas. Ha habido un frenesí para llegar a algo, cualquier cosa, no importa cuán inverosímil u odioso sea, eso bloqueará una votación sobre mi nominación. Estas son calumnias de último minuto, puras y simples. Degradan nuestro discurso público. Y las consecuencias se extienden más allá de cualquier nominación. Tal grotesco y obvio asesinato moral, si se permite, disuadirá a gente buena y competente de todas las tendencias políticas de servir a nuestro país.

Como le dije a este Comité la última vez que comparecí, un juez federal debe ser independiente, no influido por la presión pública o política. Ese es el tipo de juez que soy y siempre seré. No seré intimidado para retirarme de este proceso. Este esfuerzo por destruir mi buen nombre no me sacará. Las viles amenazas violentas contra mi familia no me sacarán. Estoy aquí esta mañana para responder estas acusaciones y decir la verdad. Y la verdad es que nunca he agredido sexualmente a alguien, ni en la escuela secundaria, ni en la universidad, ni nunca.

La agresión sexual es horrible. Es moralmente incorrecta. Es ilegal. Es contraria a mi fe religiosa y contradice la promesa central de esta nación de que todas las personas son creadas iguales y tienen derecho a ser tratados con dignidad y respeto. Las acusaciones de agresión sexual deben tomarse en serio. Aquellos que hacen acusaciones merecen ser escuchados. Quienes son acusados también merecen ser escuchados. El debido proceso es un fundamento del estado de derecho estadounidense.

La denuncia de la doctora Ford data de hace más de 36 años, en una fiesta que ella dice ocurrió durante nuestro tiempo en la escuela secundaria. Pasé la mayor parte de mi tiempo en la escuela secundaria centrado en lo académico, los deportes, la iglesia y el servicio. Pero no fui perfecto en esos días, así como no soy perfecto hoy. Bebí cerveza con mis amigos, generalmente durante fines de semana. A veces demasiadas. En retrospectiva, dije e hice cosas en la escuela secundaria que me provocan escozor ahora. Pero esa no es la razón por la que estamos aquí hoy. De lo que he sido acusado des mucho más grave que una mala conducta juvenil. Nunca hice nada remotamente parecido a lo que la doctora Ford describe.

La acusación de conducta inapropiada es completamente inconsistente con el resto de mi vida. Mi vida, desde mis días en la escuela primaria hasta el presente, muestra que siempre he promovido la igualdad y la dignidad de las mujeres. Niego de manera categórica e inequívoca la acusación contra mí de la doctora Ford. Nunca tuve ningún encuentro sexual o físico de ningún tipo con la doctora Ford. No cuestion que la doctora Ford haya sido agredida sexualmente por alguna persona en algún lugar en algún momento. Pero nunca le he hecho eso a ella ni a nadie. Soy inocente de esa acusación.

