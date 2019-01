La sorpresiva 'no rueda de prensa' con la que Trump robó protagonismo a los demócratas

Justo el día en que el Congreso iniciaba una nueva sesión en la que entregaron el control de la Cámara de Representantes a la demócrata Nancy Pelosi y juramentaron a una nueva clase de legisladores del mismo partido, el presidente Donald Trump no aguantó las ganas de intentar robarles el protagonismo y decidió hacer una sorpresiva aparición en la sala de prensa de la Casa Blanca.

Se trata de la primera vez que el mandatario pisa ese recinto y lo hace precisamente en medio de una situación crítica: van 13 días desde que el cierre de gobierno parcial tiene a unos 800,000 funcionarios sin pago, parques nacionales cerrados acumulando desechos y actividades federales como los juicios de inmigración frenados. Pero aún así, Trump no respondió ni una sola pregunta de los reporteros en lo que se suponía era una rueda de prensa.

"Es un bello lugar, no lo había visto", dijo el mandatario al entrar al salón, ubicado en el ala oeste de la residencia presidencial.

Sin embargo, acto seguido presentó a sus invitados a esta inesperada aparición pública: tres miembros del Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza (NBPC), a quienes llevó para hablar de su mayor preocupación actual, la seguridad fronteriza (la razón del cierre administrativo de gobierno al no lograr ponerse de acuerdo con el Congreso sobre los millonarios fondos que el mandatario exige para construir el muro en la frontera con México).

"Aprecio simplemente que estén aquí. Vamos a ver a la prensa: les pueden contar acerca de la importancia del muro. Ellos básicamente dijeron y creo que puedo decirlo aquí afuera: 'Sin un muro no se puede tener seguridad fronteriza'. Sin una forma de barrera muy fuerte, llámenla como quiera, pero sin un muro no puedes tener seguridad fronteriza, no funcionará", los introdujo el presidente.