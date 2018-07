La iniciativa de abrir juicio político al máximo responsable de la investigación del 'Rusiagate' divide a los republicanos

Al vicefiscal general Rod Rosenstein, encargado de supervisar la investigación del llamado ‘Rusiagate’, le han salido importantes defensores en el Partido Republicano, un día después de que un grupo de representantes conservadores presentara una moción para abrirle juicio político por supuestamente no estar compartiendo información con el Congreso sobre la marcha de las pesquisas.

“¿Apoyo el juicio político a Rod Rosenstein? No, no lo apoyo (…) Yo no creo que esto alcanza el nivel de altos crímenes o delitos menores”, dijo Ryan nombrando dos de las causales por las que el Congreso puede abrir un proceso de juicio político contra un alto funcionarios del poder ejecutivo.