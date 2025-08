Sube la inflación, baja la generación de empleo: la economía de Trump muestra señales de alerta

Pero por ahora, este no es el auge que prometió el presidente republicano, y su capacidad para culpar a su predecesor demócrata, Joe Biden, por cualquier desafío económico se ha desvanecido, ya que la economía mundial depende de cada palabra y publicación suya en redes sociales.

"Cifras importantes como esta deben ser justas y precisas; no pueden manipularse con fines políticos", dijo Trump en Truth Social, sin ofrecer pruebas que respalden su afirmación. "La economía está en auge".

¿Cifras de empleo para preocuparse o solo un sacudón pasajero?

Los planes económicos de Trump son una apuesta política. El uso agresivo de aranceles, órdenes ejecutivas, recortes de gastos y cambios en el código tributario por parte de Trump conlleva un riesgo político significativo si no logra generar prosperidad para la clase media.

"Considerando lo temprano que es su mandato, Trump ya ha tenido un impacto inusualmente grande en la economía", declaró Alex Conant, estratega republicano de Firehouse Strategies. "El impacto inflacionario total de los aranceles no se sentirá hasta 2026. Desafortunadamente, para los republicanos, ese también es un año electoral".

Informes económicos recientes sugieren problemas futuros

“La economía avanza con dificultad”, declaró Guy Berger, investigador principal del Burning Glass Institute, que estudia las tendencias del empleo. “Sí, la tasa de desempleo no está subiendo, pero estamos creando muy pocos empleos. La economía ha estado creciendo muy lentamente. Simplemente parece que la economía continúa siendo mediocre”.

Solo el 38% de los adultos aprueba la gestión de la economía por parte de Trump, según una encuesta realizada en julio por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs. Esta cifra representa una disminución con respecto al final del primer mandato de Trump, cuando la mitad de los adultos aprobaba su liderazgo económico.