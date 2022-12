Kent Stermon, aliado político del gobernador Ron DeSantis, estaba bajo investigación antes de suicidarse, dice la policía

Aunque no era muy conocido entre el público, Stermon tenía un gran poder en los círculos republicanos. "Kent era muy influyente, no tendrías a Ron DeSantis como gobernador sin Kent Stermon", dijo el escritor de FloridaPolitics.com A.G. Gancarski, quien conocía a Stermon. "Era alguien con gran influencia en todos los aspectos del partido tanto a nivel local como estatal", dijo Gancarski a First Coast News.