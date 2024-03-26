El fiscal general de Texas, Ken Paxton, evita un juicio en su contra por grave fraude de valores

Video Por qué Ken Paxton, uno de los republicanos más poderosos de Texas, está siendo juzgado

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, llegó a un acuerdo el martes con los fiscales especiales que presentaron cargos criminales en su contra por fraude de valores en ese estado, que podría poner fin al caso iniciado hace casi una década y suspende el juicio que estaba programado para comenzar el próximo 15 de abril.

Según los términos del acuerdo, Paxton se compromete a pagar casi $300,000 en restituciones a las víctimas del presunto fraude y a cumplir con requerimientos de trabajo comunitario y educación en ética jurídica.

Victoria o derrota judicial

El acuerdo fue anunciado en un tribunal de Houston a casi tres semanas del inicio del juicio en contra de Paxton por delitos graves que podrían haber conducido a una sentencia de prisión, derivados de una acusación de 2015 por haber engañado a los inversionistas en una empresa tecnológica emergente.

Según el acuerdo de 18 meses, los fiscales especiales retirarían tres cargos de delitos graves contra Paxton siempre que pague una restitución total a sus víctimas, complete 100 horas de servicio comunitario y cumpla con 15 horas de educación en ética jurídica.

Durante la audiencia Paxton, se limitó a indicar a la jueza a la jueza de distrito estatal Andrea Beall, que había firmado el acuerdo.

El fiscal general de Texas evitó a los periodistas escapando del tribunal por una de las puertas traseras del juzgado, pero en una declaración publicada más tarde el martes Paxton, quien seis meses atrás fue absuelto de cargos de corrupción en un juicio político en el Senado de Texas, se mantuvo desafiante.

"Nunca habrá una condena en este caso ni soy culpable", afirmó Paxton, a quien el acuerdo permite mantener su puesto y su licencia de abogado. Dan Cogdell, uno de los abogados de Paxton, dijo que los fiscales nunca habrían podido probar su caso pero que su cliente había aceptado el acuerdo porque para él era más barato que seguir con el litigio.

El fiscal especial Brian Wice, describió el acuerdo como una victoria que requiere que Paxton restituya el patrimonio de los inversionistas afectados, incluyendo a Byron Cook, un exlegislador republicano que sirvió con Paxton en la Legislatura de Texas, y los herederos de Joel Hochberg, un empresario del sur de Florida.

“ Nuestro deber principal es hacer justicia, no condenar. Entonces, la pregunta no es quién ganó o no, sino ¿se hizo justicia? Y creo que la respuesta es inequívocamente sí”, dijo Wice.

En una declaración a través de su abogado, las familias Cook y Hochberg dijeron estar “agradecidas de recibir una restitución total”.

Wice reconoció el largo recorrido del caso, que pasó entre cuatro jueces diferentes a lo largo de los años, hizo ping-pong entre salas de audiencias en Dallas y Houston, y que en un momento se vio frenado por las secuelas del huracán Harvey en 2017.

Este acuerdo no significa el fin de los problemas legales de Paxton, quien no ha descartado desafiar al senador republicano John Cornyn en 2026.

El fiscal general de Texas es actualmnte objeto de una investigación federal por algunos de los mismos cargos presentados en su juicio político que incluían soborno, abuso de autoridad y malversación de fondos, mientras que un grupo de sus exasistentes que lo denunciaron al FBI están tratando de obligarlo a testificar en una demanda civil de denuncia de irregularidades.

Con información de The Associated Press.