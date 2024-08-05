Otro regalo multimillonario que disfrutó (y ocultó) el juez Clarence Thomas: un viaje de Hawaii a Nueva Zelanda en un jet privado

Video Revelan que Clarence Thomas, juez de la Corte Suprema, no informó sobre costosos regalos de un donante republicano

El juez de la Corte Suprema Clarence Thomas dio otro viaje de lujo pagado por sus amigos millonarios que nunca declaró, según confirmó este lunes el senador demócrata Ron Wyden.

En una carta de Wyden dirigida al abogado de Crow, el senador demócrata explica que los registros de vuelos internacionales de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés), de EEUU muestran que Thomas y su esposa, viajaron en el jet privado de Crow en noviembre de 2010 y regresaron en el avión una semana después.

El manifiesto de vuelo muestra que Crow también era pasajero en los vuelos, dijo Wyden en la carta.

El reciente descubrimiento se suma a una larga lista de regalos y vuelos que el juez de la Corte Suprema aceptó de sus amigos millonarios y no incluyó en sus declaraciones patrimoniales.

En junio de este año, tras los números escándalos que persiguen al juez por recibir dádivas de millonarios, Thomas modificó una declaración financiera de 2019 para incluir otros viajes que había omitido anteriormente.

Los viajes que regaló Crow a Thomas preocupan al Senado

La carta difundida por el Senado este lunes parte de una investigación que Wyden, presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, ha abierto sobre el Crow y el juez.

El senador demócrata dijo que esta última revelación solo había aumentado sus sospechas acerca de la relación entre el juez y el magnate inmobiliario.

"Ni el señor Crow ni el juez Thomas han revelado la magnitud del uso por parte de Thomas del yate ‘Michaela Rose’ y de los jets privados cortesía del Crow, incluso cuando el Congreso sigue descubriendo otros viajes internacionales en jets privados que el juez Thomas no reveló en sus declaraciones éticas", escribió Wyden.

Wyden dijo que al Senado le preocupa que los regalos que hizo Crow al juez formen parte de un esquema para reducir su pago de impuestos.

"Me preocupa profundamente que el señor Crow pueda haber estado agasajando a un funcionario público con regalos extravagantes, para luego desgravarlos (de impuestos) con el fin de reducir su factura fiscal", escribió en la carta.

Un portavoz del Crow, Michael Zona, dijo a varios medios que "ya han respondido a las preguntas del senador Wyden, que carecen de base jurídica y solo pretenden acosar a un ciudadano". Además, acusó al senador de un esfuerzo políticamente motivado para socavar a la Corte Suprema.

Los escándalos que persiguen al juez Clarence Thomas

Thomas se ha visto envuelto en la controversia luego de que en distintos reportes difundidos por ProPublica, un medio sin fines de lucro que investiga abusos de poder, se expuso cómo el juez ha recibido favores de varios amigos multimillonarios.

El juez asegura que ninguno de esos favores ha influido en su tarea como juez en el máximo tribunal estadounidense.

En una primera investigación, ProPublica expuso cómo Thomas aceptó viajes de lujo de parte de Crow durante más de dos décadas, sin informar de ello.

El informe, difundido en abril de 2023 y titulado “Clarence Thomas y el multimillonario”, describe unas vacaciones de lujo en Indonesia pagadas por Crow, que incluyó jet privado y uso de un yate de 162 pies. ProPublica calculó que el costo total del viaje podría haber rebasado los 500,000 dólares.

De acuerdo con el artículo, Thomas también había aceptado un viaje a un exclusivo lugar de retiro solo para hombres en Sonoma County, California, y a un extenso rancho en el este de Texas.

También obtuvo del multimillonario una estancia en el complejo privado de Crow en las montañas Adirondack, en el noreste del estado de Nueva York.

"Estos viajes no aparecieron en ninguna de las declaraciones financieras de Thomas", informó en ProPublica aquel entonces.

"El hecho de que no informara de los vuelos parece violar una ley aprobada después del escándalo de Watergate, que obliga a los jueces, miembros del Congreso y funcionarios federales a revelar la mayoría de los regalos", añadió, citando a dos expertos en leyes éticas.

Biden propone limitar el mandato de los jueces de la Corte Suprema y un código de ética

El presidente Joe Biden dijo a finales del mes pasado que el "extremismo" en la Corte Suprema de Estados Unidos está socavando la confianza pública en la institución y pidió al Congreso que establezca rápidamente límites a los mandatos y un código ético de obligado cumplimiento para los nueve jueces del tribunal.

Biden, a quien le quedan menos de seis meses de presidencia, detalló los contornos de su propuesta para la Corte Suprema de EEUU en lo que pidió que el Congreso apruebe una ley que establezca un código ético judicial que obligue a los jueces a revelar los regalos, abstenerse de actividades políticas públicas y recusarse en casos en los que ellos o sus cónyuges tengan conflictos de intereses financieros o de otro tipo.

Sus propuestas de cambios drásticos en el tribunal tienen pocas posibilidades de ser aprobadas por un Congreso muy dividido a 99 días de las elecciones.

