Juez Clarence Thomas reporta finalmente los 'generosos' regalos de un megadonante republicano (5 años y un escándalo después)

Video Revelan que Clarence Thomas, juez de la Corte Suprema, no informó sobre costosos regalos de un donante republicano

Tras una serie de reportes que exhibieron cómo recibió regalos, favores y otros beneficios del megadonante del Partido Republicano, Harlan Crow, el juez conservador de la Corte Suprema, Clarence Thomas, corrigió su declaración patrimonial de 2019 para incluir dos lujosos viajes que obtuvo del multimillonario texano.

Thomas se ha visto envuelto en la controversia luego de que en distintos reportes difundidos por ProPublica, un medio sin fines de lucro que investiga abusos de poder, se expuso cómo el juez ha recibido favores de varios amigos multimillonarios.

Thomas ha dicho que ninguno de esos favores ha influido en su tarea como juez del máximo tribunal estadounidense.

El juez no había incluido en su reporte financiero anual los datos sobre dos viajes ocurridos en el 2019 y que fueron financiados por Crow.

En su reporte de 2023, Thomas había incluido una adenda tratando de explicar los favores que recibió de Crow. Alegó entonces que había "omitido sin percatarse" la información relacionada con los regalos y trató de justificar su decisión de volar en los jets privados de sus amigos.

De acuerdo con su nuevo reporte, difundido este viernes, Crow pagó por el hospedaje de Thomas en un hotel de Bali, Indonesia, y por su alimentación y hospedaje en Sonoma County, en California.

Thomas no incluyó información adicional de favores recibidos por parte de otras personas.

Otros jueces informaron este viernes de sus ingresos, como la jueza Kentaji Brown Jackson, quien dijo haber recibido 900,000 dólares por escribir sus memorias, que serán publicadas próximamente. Jackson también dijo haber recibido de la cantante Beyoncé cuatro boletos valuados cada uno en 3,700 dólares para uno de sus conciertos.

El juez Brett Kavanaugh dijo haber recibido pagos por 340,000 dólares de la empresa editorial Regnery Publishing Company, por sus memorias.

Pero la atención se ha centrado sobre Thomas debido a la polémica generada por las revelaciones en torno a los favores y regalos que ha recibido y que derivó en que la Corte Suprema elaborara en noviembre su primer código de ética.

El documento de nueve páginas establece que los jueces deben abstenerse de realizar actividades que “menoscabe la dignidad” de su trabajo, interfiera en su labor judicial, impacte su imparcialidad o derive en “descalificaciones constantes”.

Aunque los jueces de cortes inferiores siempre han tenido que apegarse a códigos de ética, antes de la elaboración del código, el máximo tribunal carecía de lineamientos por su estatus especial constitucional.

Los escándalos del juez Thomas

En una primera investigación, ProPublica expuso cómo Thomas aceptó viajes de lujo de parte de Crow durante más de dos décadas, sin informar de ello.

El informe, difundido en abril de 2023 y titulado “Clarence Thomas y el multimillonario”, describe unas vacaciones de lujo en Indonesia pagadas por Crow, que incluyó jet privado y uso de un yate de 162 pies. ProPublica calculó que el costo total del viaje podría haber rebasado los 500,000 dólares.

De acuerdo con el artículo, Thomas también había aceptado un viaje a un exclusivo lugar de retiro solo para hombres en Sonoma County, California, y a un extenso rancho en el este de Texas.

También obtuvo del multimillonario una estancia en el complejo privado de Crow en las montañas Adirondack, en el noreste del estado de Nueva York.

"Estos viajes no aparecieron en ninguna de las declaraciones financieras de Thomas", informó en ProPublica aquel entonces.

"El hecho de que no informara de los vuelos parece violar una ley aprobada después del escándalo de Watergate, que obliga a los jueces, miembros del Congreso y funcionarios federales a revelar la mayoría de los regalos", añadió, citando a dos expertos en leyes éticas.

En un artículo posterior, ProPublica amplió la información en torno a los amigos multimillonarios de Thomas e informó sobre más regalos y emolumentos entregados al juez.

Estos multimillonarios son David Sokol, un hombre de negocios de Nebraska, quien fue por un tiempo considerado el sucesor de Warren Buffet en Berkshire Hathaway.

También es mencionado como benefactor de Thomas, H. Wayne Huizenga, un hombre de negocios de Florida que fundó las empresas AutoNation y Waste Management y fue copropietario de Blockbuster.

Además, Paul “Tony” Novelly, un ejecutivo de la industria petrolera originario de Missouri, aparece en el reporte como uno de los amigos ricos del juez

Aunque Thomas no respondió a ese reporte, el juez sí había intentado explicar en abril en respuesta a la primera investigación de ProPublica que sus colegas le habían comentado que la hospitalidad de amigos personales “no era reportable” si no tenían asuntos ante la Corte.

Entre los regalos hechos a Thomas revelados por ProPublica están un viaje en el avión privado de Huizenga que recogió al juez para llevarlo a Florida en al menos dos ocasiones. Cada viaje, según estimaciones de compañías de alquiler de aviones, habría tenido un costo de $130,000 si Thomas hubiera alquilado el avión él mismo.

Además, Huizenga extendió a Thomas una invitación abierta y permanente a su exclusivo club de golf privado, que según un amigo de los Huizenga era " la invitación a un club privado de golf más codiciado del mundo”. Donald Trump una vez pidió ser miembro, pero Huizenga lo rechazó, según tres de los exempleados de Huizenga.

Además, en febrero de 2016, Thomas voló en el avión privado de Crow desde Washington a New Haven, Connecticut, antes de regresar al avión solo tres horas después con el propósito de reunirse varios decanos de la Facultad de Derecho de Yale para recorrer la sala donde planeaban exhibir su retrato.

Thomas y su esposa disfrutaron de unas extensas y lujosas vacaciones en Nebraska y Wyoming durante el asueto de fin de semana de Labor Day de 2019, gracias a la generosidad de Sokol.

Sokol también ha recibido a los Thomas su mansión frente al mar en Fort Lauderdale, Florida, valorada en $20.1 millones, que incluye un cine, bodega y muelle para yates, de acuerdo con ProPublica. También compartió con ellos una opulenta cabaña mientras vacacionaban en un resort privado junto al lago Crow, en Camp Topridge, en el parque Adirondacks en el estado de Nueva York.

Según extrabajadores de yates de Novelly, citados por ProPublica, incluido un capitán, dijeron que Thomas subió a bordo de los barcos varias veces en los últimos años durante las vacaciones de pesca en las Bahamas organizadas por el empresario petrolero.

El chofer local de Novelly en las Bahamas dijo a ProPublica que su compañía una vez recogió a Thomas del jet privado del multimillonario y lo llevó al puerto, donde uno de los yates de Novelly, Le Montrachet, atraca con frecuencia. Novelly cobra $60,000 por semana por alquilar ese yate.

Thomas ya había estado envuelto en la polémica porque no se recusó a sí mismo en un caso presentado por el presidente Donald Trump que buscaba bloquear al comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 para obtener acceso a documentos y comunicaciones de la Casa Blanca.

La controversia surgió porque el juez no se apartó del caso a pesar de que su esposa presionó con mensajes y correos enviados a asesores principales de Trump con el fin de revertir la derrota del republicano en la elección de 2020.

Además de la información relacionada con Thomas, ProPublica reportó en junio que en el verano de 2008, el juez Samuel Alito tomó vacaciones en un lujoso albergue de pesca en Alaska que cobraba más de $1,000 por día pagado por Paul Singer, un multimillonario de fondos de alto riesgo con casos ante la Corte Suprema.