Demócratas piden al juez Thomas que se abstenga en el caso de la exclusión de Trump de boletas electorales

Video Corte estatal de Colorado saca a Donald Trump de la boleta electoral, ¿puede mantenerse esta decisión en 2024?

Después de que el expresidente Donald Trump pidió el miércoles a la Corte Suprema que anule el fallo del máximo tribunal de Colorado que lo descalificó para aparecer en la boleta electoral de ese estado, un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes exigió el jueves al juez Clarence Thomas que se abstenga de participar en el caso.

Thomas, cuya ética ha sido cuestionada por aceptar obsequios y vacaciones de lujo así como vuelos privados de donantes republicanos, se recusó en octubre en un caso que involucraba a John Eastman, el asesor legal de Trump vinculaod al plan para evitar que el exvicepresidente Mike Pence certificara la victoria electoral del presidente Joe Biden, pero se ha negado a abstenerse en otros casos que involucran a Trump.

Por qué los representantes demócratas piden a Thomas que se abstenga

El fallo de la Corte Suprema de Colorado fue apelado no solo por Trump, sino también por el Partido Republicano del estado después de que el máximo tribunal estatal suspendiera su propio fallo en espera de la resolución de futuras apelaciones, por lo que significa que Trump podría permanecer en la boleta hasta que haya un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.

A raíz de las apelaciones, un grupo de representantes demócratas de la Cámara Baja, encabezado por Hank Johnson de Georgia, el demócrata de más alto rango del subcomité de tribunales del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, hizo pública una carta en la que exige a Thomas que se abstenga del caso.

“Esta vez, debemos urgirle que se abstenga de cualquier participación en el caso Anderson v. Griswold, porque su imparcialidad es razonablemente cuestionada por un número sustancial de miembros imparciales del público que creen que su esposa Virginia ('Ginni') Thomas participó en los acontecimientos que condujeron a la insurrección del 6 de enero y el incentivo financiero que representa para su familia si el presidente Trump es reelegido, son descalificantes”, escribieron los legisladores.

Los representantes demócratas alegan en la carta que Thomas está obligado a abstenerse porque su esposa, la activista de extrema derecha Virginia 'Ginni' Thomas, estuvo abiertamente involucrada en los intentos de Trump por anular los resultados de las elecciones de 2020.

Ginni Thomas hizo llamados a las legislaturas de estados como Arizona y Wisconsin para anular el resultado de las elecciones presidenciales en sus estados, y según The Washington Post también presionó repetidamente al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, para que continuara con sus esfuerzos para anular las elecciones presidenciales de 2020.

La carta le dice a Thomas que "su esposa fue uno de los nueve miembros de la junta directiva de un grupo político conservador que ayudó a liderar el movimiento 'Stop the Steal' cuya actividad desencadenó el ataque del 6 de enero que la Corte Suprema de Colorado consideró una insurrección".

"Es impensable que usted pueda ser imparcial al decidir si un evento que su esposa organizó personalmente califica como una 'insurrección' que impediría a alguien ocupar el cargo de presidente", agrega la carta.

La carta citaba la asistencia de Ginni Thomas a la manifestación “Stop the Steal” que tuvo lugar antes del ataque al Capitolio, y decía: “Su esposa no solo asistió a la manifestación del 6 de enero, sino que jugó un papel decisivo en su planificación y en llevar a los insurrectos al Capitolio".

La carta cuenta con la firma de los representantes demócratas Madeleine Dean de Pennsylvania, Glenn Ivey de Maryland, Gerald Connolly de Virginia, Melanie Stansbury de Nuevo México, Jasmine Crockett de Texas, Alexandria Ocasio-Cortez y Dan Goldman de Nueva York.

No se trata de la primera vez que la ética de Thomas es cuestionada

La ética de Thomas ha sido fuertemente cuestionada con anterioridad. Un reporte publicado en agosto por la organización periodística sin fines de lucro ProPublica reveló que el estilo de vida del que han disfrutado Thomas y su esposa durante las últimas tres décadas, ha sido financiado en parte a través de la generosidad de influyentes amistades, a través de obsequios que incluyen vacaciones de lujo y vuelos privados pagados por donantes republicanos.

La carta del jueves se trata de la segunda misiva con un propósito similar enviada a Thomas después de que el mes pasado Johnson encabezó a otro grupo de demócratas de la Cámara Baja pidiéndole al juez que se abstenga del caso penal del gobierno federal por interferencia electoral contra Trump también por causa de las acciones y conexiones de su esposa.

Thomas continúa enfrentando escrutinio y cuestionamientos éticos por negarse a abstenerse en otros casos relacionados con el 6 de enero, incluyendo el cuestionamiento de la inmunidad presidencial que Trump ha invocado para pedir el sobreseimiento de la causa federal criminal en su contra por tratar de anular la victoria electoral del presidente Joe Biden.

"Menos de la mitad de los estadounidenses confían en la Corte Suprema y ese número disminuirá aún más si usted falla en este caso", advirtieron los demócratas en la carta, añadiendo que "para proteger la integridad del tribunal y la legitimidad de la decisión que tome en este monumental caso, usted debe recusarse".