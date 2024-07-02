Rudy Giuliani es inhabilitado para ejercer la abogacía en el estado de Nueva York

El exalcalde de la ciudad de Nueva York Rudy Giuliani fue inhabilitado permanentemente para ejercer el derecho en el estado de Nueva York por su participación en los esfuerzos de interferencia electoral llevados adelante por el expresidente Donald Trump y algunos de sus aliados en 2020 con el fin de evitar la victoria indiscutible de Joe Biden en los comicios presidenciales de ese año.

La Corte Suprema de Nueva York anunció el martes la decisión que prohíbe a Giuliani ejercer la abogacía en el estado, con efecto inmediato.

La decisión de la corte convierte en permanente una suspensión temporal mientras el tribunal de Nueva York consideraba procedimientos disciplinarios en su contra.

Portavoz principal de las afirmaciones falsas de fraude electoral de Trump

El tribunal determinó que Giuliani hizo declaraciones falsas en repetidas ocasiones sobre la derrota electoral de Donald Trump en 2020.

Según la sentencia Giuliani debe ser “inhabilitado para ejercer la abogacía, con efecto inmediato y hasta nueva orden de este tribunal, y su nombre eliminado de la lista de abogados y consejeros legales en el estado de Nueva York."

El abogado de Giuliani, Arthur Aidala, dijo que él y su cliente estaban "obviamente decepcionados", pero no sorprendidos por la decisión. "Hicieron un esfuerzo valiente" agregó el abogado.

El tribunal dijo en su decisión que Giuliani “esencialmente admitió” la mayoría de los hechos que respaldan los presuntos actos de mala conducta.

En cambio, según la decisión, argumentó que “carecía de conocimiento de que las declaraciones que había hecho eran falsas y que tenía una base de buena fe para creer las acusaciones que hizo para respaldar su afirmación de que las elecciones presidenciales de 2020 le fueron robadas a su cliente”.

El tribunal dijo que Giuliani afirmó “falsamente y deshonestamente” durante las elecciones presidenciales de 2020 que se emitieron miles de votos a nombre de personas muertas en Philadelphia, incluyendo una boleta a nombre del fallecido boxeador Joe Frazier. También afirmó falsamente que se llevaron a personas de la cercana Camden, Nueva Jersey, para votar ilegalmente en la ciudad de Pennsylvania, dijo el tribunal.

La orden establece que Giuliani debe “desistir y abstenerse de ejercer la abogacía en cualquier forma”, incluyendo dar a otra opinión una opinión sobre la ley o sus solicitud o cualquier consejo” o “presentarse de alguna manera como abogado y consejero legal”.

Antes de defender el caso de Trump en noviembre de 2020 Giuliani, quien adquirió fama a nivel nacional por sus esfuerzos contra la mafia antes de asumir la Alcaldía de Nueva York, no había comparecido ante un tribunal como abogado desde 1992, según registros judiciales.

Giuliani se convirtió en el portavoz principal de las afirmaciones falsas de fraude electoral de Trump después de la elección presidencial de 2020, argumentando ante los medios que el triunfo electoral de Joe Biden había sido el resultado de una gran conspiración de los demócratas.

Las mentiras sobre las elecciones de 2020 ayudaron a empujar a una turba enfurecida de partidarios de Trump a tomar por asalto el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero en un esfuerzo por detener la certificación de la victoria de Biden.

Con información de The Associated Press.

