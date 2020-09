Juez de Nueva York ordena a Eric Trump declarar bajo juramento por un caso de supuesto fraude inmobiliario

Eric Trump se había excusado de declarar ante el tribunal alegando que está demasiado ocupado porque viaja casi todos los días para asuntos relacionados con la campaña electoral. La semana pasada, sus abogados dijeron que estaba dispuesto a comparecer, pero solo después de las elecciones presidenciales, porque no quería que su declaración fuera utilizada "con fines políticos".

"El señor Trump no cita ninguna autoridad en apoyo de su solicitud, y en cualquier caso, ni el peticionario, ni este tribunal, están obligados por los plazos de la elección nacional" , escribió el magistrado en su resolución.

James había pedido al juez que obligara a Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la empresa de su padre, a responder a las preguntas bajo juramento y a entregar una amplia gama de documentos que la oficina había solicitado bajo citación, según indican los registros del tribunal, citados por The Washington Post .

La investigación fiscal arrancó después de que el ex abogado personal del presidente, Michael Cohen, quien fuera ejecutivo de la compañía, entregó el año pasado al Congreso copias de los estados financieros de la Organización Trump de 2011 a 2013.



En julio pasado, Eric Trump canceló abruptamente una entrevista con la oficina del fiscal general días antes de lo previsto, y en agosto la Organización Trump dijo a la oficina que la empresa y sus abogados no cumplirían con siete citaciones relacionadas con la investigación, reportó el diario The New York Times.