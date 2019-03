Investigan si Trump sobrevaloró sus bienes para reducir las primas de seguros, como afirmó Cohen en el Congreso

"Como es nuestra política, tenemos la intención de cooperar con todos los organismos reguladores", respondió en un correo electrónico la portavoz de Aon, Donna Mirandola a una solicitud hecha por el diario The New York Times .

Mirandola se negó a responder a más preguntas, alegando: "No hacemos comentarios sobre asuntos específicos de los clientes". Tampoco lo hizo el Departamento de Servicios Financieros ni la Organización Trump, que tiene su sede en Manhattan.

El diario The New York Times, que fue el primero en reportar el requerimiento, dijo que la orden de nueve páginas buscó una amplia gama de registros, pero no alegó ningún delito específico. El periódico señaló que el requerimiento buscaba comunicaciones y registros sobre los negocios de Aon con Trump en los últimos 10 años y contratos y registros internos de Aon relacionados con el presidente.