40 días de cierre del gobierno: hay negociaciones en el Senado pero sin que surjan todavía garantías de un acuerdo

El cierre del gobierno ha sumado su día 40 este domingo, mientras los senadores sesionan este fin de semana en un intento que parece no prosperar para poner fin al estancamiento que ha afectado vuelos en todo el país, puesto en vilo las ayudas alimentarias de millones de estadounidenses y dejado a cientos de miles de empleados federales sin sus salarios.

Siguen si haber señales en el Senado de un avance crucial para resolver la crisis. Los líderes republicanos esperan someter a votación un proyecto de ley que daría un financiamiento temporal hasta enero, lo que daría paso a la reapertura del gobierno federal, y proyectos de presupuestos completos para todo el año para algunas agencias. Pero no está garantizado todavía el apoyo demócrata que se necesita para que ambas cosas obtengan luz verde.

PUBLICIDAD

“Estamos a solo un puñado de votos” de aprobar la legislación para reabrir el gobierno, dijo el sábado el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur.

Los líderes demócratas mantienen su presión para que se extienda un subsidio que ayuda a pagar las primas de los planes de salud ofrecidos en el mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA u 'Obamacare'). Los republicanos han rechazado esa propuesta, aunque se mostraron dispuestos a considerar una iniciativa de un pequeño grupo de demócratas moderados que busca poner fin al cierre a cambio de una futura votación sobre los subsidios para 'Obamacare'.

Las primas de esos seguros ha subieron para el año que viene y subirían muchísimo más en algunos casos si expira ese subsidio, que en la práctica fue una mejora que se hizo al crédito tributario que ayuda a costearlas.

El senador Bernie Sanders, independiente por Vermont que se suele alinear con los demócratas, dijo que la promesa de realizar una votación sobre la extensión de la mejora al crédito tributario sería “un gesto inútil” salvo que “el presidente de la Cámara Baja se comprometa a apoyarlo y el presidente de Estados Unidos a firmarlo”.

El presidente Donald Trump ha dejado claro que no piensa ceder pronto. Este domingo volvió a instar a los republicanos a eliminar las reglas del filibusterismo en el Senado, que impiden avanzar iniciativas legislativas que no cuenten con el apoyo de 60 senadores.

Qué negocia un grupo de demócratas moderados en el Senado

La senadora Jeanne Shaheen, demócrata por New Hampshire, y otros legisladores han estado discutiendo proyectos de ley que financiarían partes del gobierno —como la ayuda alimentaria, los programas para veteranos y el Poder Legislativo— y extenderían los fondos para todo lo demás hasta diciembre o enero. El acuerdo solo se concretaría con la promesa de una futura votación sobre el asunto de los seguros de salud.

PUBLICIDAD

No está claro si suficientes demócratas respaldarían tal plan. Incluso con un acuerdo, parece improbable que Trump apoye una extensión de la mejora que se hizo al crédito tributario que ayuda a pagar las primas de los seguros de 'Obamacare'. El presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, republicano por Louisiana, ya ha dicho que no se comprometería a una votación sobre ese tema.

Los líderes republicanos en el Senado necesitan solo cinco votos adicionales para financiar el gobierno, aunque sea temporalmente con lo que se llama una 'resolución de continuidad', y el grupo involucrado en las conversaciones incluye entre 10 y 12 senadores demócratas.

Algunos republicanos se han mostrado dispuestos a extender el crédito tributario mejorado durante la pandemia del covid-19, ya que las primas podrían dispararse para millones de personas, pero quieren imponer nuevos límites sobre quién puede recibir ese crédito o subsidio. El sábado, varios de ellos subieron al pleno del Senado para argumentar que los subsidios deberían canalizarse directamente a los individuos. No queda claro cómo se haría eso.

“Vamos a reemplazar este sistema roto por algo que realmente sea mejor para el consumidor”, dijo el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur.

“EL PEOR SISTEMA DE SALUD AL PRECIO MÁS ALTO”, escribió Trump en una publicación este domingo.

A qué están dispuestos algunos republicanos

Trump quiere que los republicanos pongan fin rápidamente al cierre y eliminen el filibusterismo para poder saltarse a los demócratas. El vicepresidente, JD Vance, exsenador por Ohio, dijo que los republicanos que desean mantener esa regla “están equivocados”.

PUBLICIDAD

Pero el partido ha rechazado el llamado de Trump. El senador James Lankford, republicano por Oklahoma, afirmó en el programa 'Meet the Press' de NBC que, gracias al filibusterismo, “el Senado es el único lugar en nuestro gobierno donde ambos partidos tienen que hablar entre sí. Y eso es algo bueno para Estados Unidos”.

Thune busca un paquete bipartidista que refleje la propuesta que los demócratas moderados han estado delineando. Se desconoce qué podría prometer sobre salud el líder republicano, que hasta ahora se ha negado a negociar directamente.

El paquete reemplazaría la legislación aprobada por la Cámara de Representantes, rechazada 14 veces por los demócratas desde que el cierre comenzó el 1 de octubre. El proyecto actual solo extendería la financiación del gobierno hasta el 21 de noviembre.

Una votación de prueba sobre la nueva legislación podría celebrarse en los próximos días, si Thune decide avanzar.

Entonces los demócratas enfrentarían una elección crucial: si seguir luchando por un acuerdo sustancial que extienda los subsidios, prolongando el cierre, si si votan por reabrir el gobierno confiando en la promesa republicana de una futura votación sobre salud, sin garantías de resultado.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, sostuvo que los republicanos deberían aceptar que el subsidio tal como está sea extendido un año más. “No hacer nada es una negligencia, porque la gente se arruinará, perderá su seguro, y enfermará más”, dijo Schumer en un discurso en el pleno el sábado.

PUBLICIDAD

Mira también: