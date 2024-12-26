Se acerca enero y la incertidumbre sobrevuela sobre algunos nominados de Trump

Algunos senadores sí han indicado públicamente que están completamente a favor de las elecciones de Trump. Pero otros han evitado dar un respaldo expreso a ciertos nombres por el momento, al menos de forma pública. Y la dinámica viste de duda el futuro de nominados como Kennedy Jr., Hegseth y Tulsi Gabbard, cuestionada porque en 2017 se reunió con el entonces presidente autoritario Bashar Assad de Siria.

Esto cuando los republicanos se preparan para tener mayoría en el Senado desde enero, con un margen de cuatro escaños, y Trump los desafía agresivamente a confirmar su gabinete de inmediato.

No es inusual que los senadores esperen hasta después de las audiencias de confirmación para anunciar públicamente una decisión. Pero los republicanos están bajo más presión de lo habitual, debido a que Trump y sus aliados han dedjado claro que enfrentarán a los senadores que puedan rechazar a uno o algunos nominados.

“Solo tienen control del Senado gracias a Donald Trump”, advirtió este mes Donald Trump Jr., el hijo del presidente electo que según reportes es más cercano a las decisiones de su padre actualmente. “Sin eso serían relegados a la insignificancia”, agregó.

Trump redobla el respaldo a sus nominados a pesar de las controversias

En el proceso ha habido una baja hasta ahora: el exrepresentante Matt Gaetz de Florida, quien se retiró de la contienda como fiscal general después de que los senadores hablaran de forma privada sobre las preocupaciones que tenían sobre su nominación. De hecho, fue divulgado un esperado informe del Comité de Ética, que halló que Gaetz pagó decenas de miles de dólares a varias mujeres para tener sexo, entre ellas una menor de edad.

El resto de nominados ha sido apoyado con contundencia por Trump, incluyendo a Kennedy para secretario de Salud y Servicios Humanos, Hegseth para secretario de Defensa y Gabbard para directora de inteligencia nacional.

Como las audiencias de confirmación de los futuros secretarios comenzarán a mediados de enero, antes de que Trump asuma oficialmente un segundo mandato, los senadores tendrán que decidir pronto cuán detenidamente examinarán a los nominados y si están dispuestos a votar en contra de alguno o algunos de ellos.

Los republicanos tendrán una mayoría de 53-47 en la Cámara Alta, por lo que Trump no puede perder más de tres votos en ninguna nominación si es que los demócratas se oponen como un bloque férreo.

Lo que resulte del proceso probablemente sentará el tono para la Presidencia de Trump y su relación con el Congreso, que fue en ocasiones tumultuosa durante su primer mandato. En su primer gobierno chocó, en particular, con el Senado, aunque ha dicho que espera que los senadores republicanos sean más complacientes esta vez.

“No se trata de poner los 'sí' en el tablero, se trata de mantener los 'no' fuera de él”, dijo el senador por Oklahoma, Markwayne Mullin, uno de los principales aliados de Trump en el Senado que habla con él frecuentemente.

La lealtad a Trump en el proceso de confirmación de los rostros de su gabinete

La mayoría de los senadores republicanos se ha apresurado a expresar tanta lealtad a Trump como sea posible, pero algunos han dejado claro que están dispuestos a defender el papel de “asesoramiento y consentimiento” que tiene ese cuerpo legislativo.

Entre los senadores a observar están los republicanos moderados Lisa Murkowski de Alaska, Susan Collins de Maine y el recién llegado senador John Curtis de Utah.

“Cualquiera que quiera criticarme por hacer mi trabajo, que venga”, dijo Curtis el domingo pasado en el programa This Week de ABC cuando se le preguntó sobre la evaluación de los nominados de Trump. “Este es mi trabajo. Es mi responsabilidad constitucional”, acotó.

Sin embargo, incluso los senadores moderados han evitado criticar directamente a los elegidos de Trump. Y ni un solo republicano ha declarado públicamente estar en contra de un nominado.

Se espera que varios de los seleccionados por Trump sean confirmados fácilmente, incluso posiblemente con algunos votos demócratas. El senador John Fetterman ha indicado que apoyará al senador por Florida, Marco Rubio, para secretario de Estado y a la representante Elise Stefanik para embajadora ante las Naciones Unidas.

Y la unidad republicana que necesitan en el Senado sus nominados más polémicos

Para los nominados más controvertidos, sin embargo, la unidad del partido será clave.

Uno de los nominados más cuestionados de Trump es Hegseth, un presentador de Fox News y veterano que algunos consideran inexperto y que ha cuestionado públicamente si las mujeres deberían servir en combate. También ha enfrentado denuncias de presunta agresión sexual y consumo excesivo de alcohol que él ha negado. Todo esto ha hecho que algunos senadores duden, a pesar del persistente apoyo de Trump.

Hegseth ha enfrentado una presión particular de la senadora por Iowa, Joni Ernst, una veterana de combate que ha trabajado para abordar la cuestión del acoso sexual en el Ejército. Ha tenido varias reuniones con Hegseth y aún no ha dicho si lo apoyará. Tendrá la oportunidad de interrogarlo, públicamente y cara a cara, en una audiencia de confirmación del Comité de Servicios Armados del Senado programada para el 14 de enero.

Assad huyó a Moscú a principios de este mes después de que las fuerzas de oposición tomaran Siria en una ofensiva sorpresa, poniendo fin a cinco décadas del gobierno autoritario de su familia.

Los senadores han sido un poco más abiertamente escépticos sobre Kennedy, quien ha cuestionado durante mucho tiempo el uso de algunas vacunas.

Después de un informe del diario The New York Times sobre que uno de sus asesores presentó una petición para revocar la aprobación de la vacuna contra la polio en 2022, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, emitió un comunicado diciendo que “los esfuerzos para socavar la confianza pública en curas probadas no son solo desinformados, son peligrosos”, y que “cualquiera que busque el consentimiento del Senado para servir en el gobierno entrante haría bien en evitar incluso la apariencia de asociación con tales esfuerzos”.

McConnell, quien tuvo polio cuando era niño, dejará el liderazgo el próximo año pero permanecerá en el Senado. Sus votos también serán observados de cerca después de años de tensión con Trump mientras asume un nuevo rol libre de las responsabilidades del liderazgo.

