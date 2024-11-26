Gaetz, excandidato de Trump a fiscal general ahora vende felicitaciones por $500 dólares

Video ¿Por qué nominaciones de Trump para su gabinete causan polémica entre algunos senadores republicanos?

El exlegislador republicano Matt Gaetz, quien renunció a la nominación para ser el próximo fiscal general del virtual presidente electo Donald Trump, ahora vende felicitaciones en video por 500 dólares en la plataforma Cameo.

El perfil de Gaetz en Cameo, una popular plataforma utilizada por celebridades para enviar mensajes en video a cambio de un pago, despliega varias de las grabaciones que ya ha enviado.

PUBLICIDAD

“Tendrás la oportunidad de personalizar tu solicitud para Matt Gaetz, como pedirle que mencione chistes internos, comparta palabras sabias o trabaje en sus eslóganes característicos”, dice el perfil del exnominado de Trump.

Gaetz renunció la semana pasada a la nominación para convertirse en el fiscal general en la próxima administración de Trump.

Su renuncia ocurrió tras varios días de controversia por las acusaciones que penden sobre él por presunto tráfico sexual de una menor y consumo de drogas ilícitas.

La controversia en torno a Gaetz aumentó luego de que el comité de Ética de la Cámara de Representantes votó en líneas partidistas por no publicar el reporte de la investigación que había hecho sobre las supuestas conductas sexuales inapropiadas del entonces representante de Florida.

El comité acordó terminar su trabajo y se reunirá el 5 de diciembre para discutir el asunto.

La investigación quedó suspendida cuando Gaetz renunció a su cargo en el Congreso la semana previa tras ser nominado por Trump para fiscal general.

Ahora Gaetz vende mensajes por 500 dólares en Cameo

Tras abandonar la candidatura al puesto de fiscal general, Gaetz anunció que tampoco regresaría a su escaño legislativo por Florida.

Gaetz había ganado la reelección para continuar desempeñándose como representante del primer distrito congresional de Florida.

Ahora, Gaetz ofrece los mensajes a cambio de un pago de 500 dólares. La descripción en su perfil dice que fue nominado por Trump a ser el fiscal general y que se desempeñó como legislador.

Además dice que “una vez despedí al presidente de la Cámara de Representantes”, en alusión al rol que jugó en la salida del también republicano Kevin McCarthy como presidente de la Cámara Baja.

PUBLICIDAD

“Ya sea un cumpleaños importante, un aniversario o una reunión muy esperada, hazlo inolvidable con un video cameo único de Matt Gaetz”, agrega el perfil de Gaetz en Cameo.

Otras figuras polémicas también han vendido mensajes en Cameo

Además de Gaetz, otras figuras polémicas de la política han utilizado Cameo para ganar unos dólares.

Por ejemplo, tras su expulsión en 2023 de la Cámara Baja, George Santos, quien se había desempeñado brevemente como legislador republicano, también abrió una cuenta en Cameo donde cobra hasta 200 dólares por un mensaje de video personalizado.

Santos, quien se hizo famoso por sus numerosas mentiras y fabulaciones y que pasará a la historia como el sexto representante expulsado de la Cámara Baja, parece dispuesto a monetizar así su escandaloso y breve desempeño como congresista.

De hecho, en la biografía de Cameo, Santos se identifica como "¡Icónico excongresista!". Todos los videos parecen haber sido grabados desde un mismo ángulo, con una planta y una estantería al fondo.

Mira también: