'Freedom Caucus', el grupo republicano que puso en jaque la presidencia de McCarthy en la Cámara Baja

"Este diseño fue concebido para forzar la deliberación rigurosa y el compromiso de los representantes del pueblo dentro y entre las cámaras. No solo impediría que una persona o facción obtuviera demasiado poder", escribió en una columna de opinión para The Washington Post. "El proceso de enmienda de los proyectos de ley en la Cámara Baja ha pasado a estar bajo el control absoluto del presidente y se utiliza sobre todo para mensajes partidistas, no para legislar", añadió.