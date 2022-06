Aumentan las fricciones familiares tras el testimonio de Ivanka Trump ante el comité que investiga el asalto al Capitolio

Si bien en una entrevista el pasado mes de abril a The Washington Post Trump aseguró que no le importaba que miembros de su familia hubiesen declarado ante el comité, el exmandatario no pareció contento con las declaraciones de su hija y trató de restarles credibilidad. "En mi opinión, solo estaba tratando de ser respetuosa con Bill Barr y su puesto como fiscal general (¡él apestaba!)”, agregó.