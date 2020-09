Frente al caos electoral que se avecina, lo mejor es prepararse para votar

Desde fines del mes pasado, los departamentos de elecciones de algunos estados comenzaron a enviar boletas para que los ciudadanos voten por correo tal y como aconseja el peligro de la pandemia. Muchos votos probablemente se emitieron ya. Pero en lugar de alentar y orientar este prudente esfuerzo, Trump y sus allegados no pierden oportunidad de denunciar, sin pruebas, que el voto por correo conduce al fraude. Su propósito es sembrar dudas para desalentar esa modalidad de votación, no aceptar los resultados de la elección si pierde y permanecer en el poder a las malas si fuere necesario.

En diciembre, el Congreso aprobó $425 millones para ayudar a los estados a garantizar la seguridad de las elecciones y contar todos los votos, los cuales podrían ascender a 150 millones. Pero desde entonces los legisladores demócratas vienen advirtiendo que esos fondos no bastarán, especialmente porque la plaga de covid-19 pondrá en riesgo la salud de quienes no tengan otro remedio que asistir a los recintos electorales el tres de noviembre o durante la votación adelantada.

Frente a la perspectiva de caos electoral, no bastará con que tomen precauciones los demócratas y republicanos que deseen preservar la integridad de la elección y garantizar resultados transparentes. Ambos partidos, desde luego, deberían dar el ejemplo, cuidando el proceso, garantizando la votación segura y acatando los resultados. Pero los electores mismos deberán cerciorarse de que no son víctimas de manipulaciones antidemocráticas.

Entre los que tendrán que votar en persona se encuentran personas con necesidades especiales, como aquellas que tienen visión disminuida; las que necesitan ayuda con el idioma o el lenguaje de las boletas; quienes carecen de una dirección postal fija o válida; y los votantes que no hayan solicitado a tiempo boletas de ausente.

Como quiera que sea, este es el momento de prepararse para votar, recordando los enormes sacrificios que muchas personas hicieron para que podamos ejercer el voto; y evocando la sabia advertencia del estadista y orador griego Pericles: “Solo porque no te interese la política no vayas a creer que la política no está interesada en ti”.