"Conozco muy de cerca los problemas de la comunidad latina en Nueva Jersey"

Seré la voz que ustedes necesitan, una voz independiente para todo el pueblo de Nueva Jersey y me pondré al lado de ustedes por encima de la política, Para ello, necesito que me apoyen con su voto en las elecciones del martes 6 de noviembre.



Nací en el Hospital Christ en Jersey City. Con mi familia viví en el 6134 Madison Street en West New York hasta los 7 años de edad. Luego, junto a mis padres, me mudé al 418 12th Street en Union City, donde asistí al 'Hudson School' y me gradué en el 'Emerson High School'. Mi vida entera se forjó en Union City, donde aprendí el valor del trabajo duro y el servicio a los demás. Desde los 8 años y medio comencé a trabajar repartiendo periódicos. Crecí con muy buenos amigos y vecinos. Íbamos a la escuela, practicábamos deportes, salíamos al patio de recreo, éramos una comunidad y siempre nos cuidábamos unos a otros.



Fui la primera persona de mi familia en asistir a la universidad y el primer estudiante del 'Emerson High School' en asistir a la Universidad de Princeton, algo que no habría sido posible sin una beca completa de estudios y el apoyo de mis maestros. Después de graduarme en la universidad, quise devolver algo a mi nación y me uní voluntariamente a la Infantería de Marina de los Estados Unidos, sirviendo siete años como activo y siete años en la reserva.



Mi propósito para todos ustedes y para mis vecinos en el condado de Hudson, es hacer la diferencia en la vida de las personas con una voz independiente en Washington. ¿Qué significa esto? Me enfrentaré a los republicanos, al presidente y cualquier otra persona que proponga medidas y situaciones negativas para Nueva Jersey. En Washington, trabajaré con personas de ambos partidos y con todos los demás, para lograr objetivos y propuestas compartidas que beneficien a Nueva Jersey, como por ejemplo: los gastos destinados a la infraestructura, la protección del Medicare y el Seguro Social, lo mismo que la reforma migratoria. Esto puede sonar simple, lo cierto es que no sucede ahora.



Considero que necesitamos una reforma migratoria integral y compasiva, incluyendo la creación de un camino que facilite la ciudadanía estadounidense para los 'dreamers' e inmigrantes que pueden no haber venido aquí legalmente, pero están construyendo vidas productivas en los Estados Unidos. También creo que debemos mejorar nuestro sistema de asistencia en la prestación de los servicios de salud. Necesitamos hacer reformas significativas para incentivar y cubrir los gastos de la atención médica.



Como su senador de los Estados Unidos, lucharé todos los días para mejorar la calidad de vida en Nueva Jersey. Un estudio reciente nos informa que cerca del 40 por ciento de los hogares del estado tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas, como el cuidado de los niños, los alimentos, el transporte y la atención médica. Esto es inaceptable. Debemos abordar esta crisis de viabilidad y capacidad adquisitiva en Nueva Jersey. Por eso es que nuestro estado es el último en recibir financiamiento de Washington, en comparación con las contribuciones que hacemos con nuestros impuestos. Esto debe cambiar.



Mi rival también es de Union City, pero seamos sinceros, Bob Menéndez ha sido una vergüenza. Sus errores le han costado demasiado a Nueva Jersey, así como a la ciudad de Union City. Menéndez favoreció a un rico donante de la Florida antes que a nosotros. No podemos permitir enviarlo a Washington por seis años más. Es hora de devolver el honor, la integridad y el orgullo a Union City.



Estoy altamente motivado por el servicio público y siempre he creído que los buenos servidores públicos deben hacer dos cosas: ser independientes y trabajar muy fuerte. Les adjunto una breve biografía. Por favor, les pido voten por mí, Bob Hugin, el martes 6 de noviembre.